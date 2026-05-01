Профсоюзы приглашают на Праздник труда в рижский Парк победы

Латвийский союз свободных профсоюзов (ЛССП) сегодня приглашает на празднование Дня труда в парке Узварас, сообщила представитель ЛССП Санита Биркенфелде.

Празднование пройдет с 11:00 до 14:00. В его программе - музыка, дискуссии о правах работников и игра по ориентированию.

Мероприятие организуют Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода, Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта "LAKRS", Латвийский профсоюз работников торговли и Латвийский профсоюз работников культуры. Мероприятие поддерживает ЛССП.

С 10:00 до 20:00 профсоюзы приглашают принять участие в игре по ориентированию в центре Риги. Цель игры - познакомить участников с отраслевыми профсоюзами ЛССП, значением и историей профсоюзного движения в Латвии. Участникам игры нужно посетить около 20 объектов, связанных с профсоюзным движением. На маршруте предусмотрены различные задания, загадки и викторина. Длина маршрута - до 6 км, а предполагаемое время прохождения - 2,5 часа. В игре можно участвовать индивидуально или в команде.

Лучшие команды будут награждены 23 мая в Доме профсоюзов на улице Бруниниеку, 29/31 в рамках мероприятия "Ночь музеев".

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

