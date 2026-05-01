Профсоюзы приглашают на Праздник труда в рижский Парк победы

Празднование пройдет с 11:00 до 14:00. В его программе - музыка, дискуссии о правах работников и игра по ориентированию.

Мероприятие организуют Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода, Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта "LAKRS", Латвийский профсоюз работников торговли и Латвийский профсоюз работников культуры. Мероприятие поддерживает ЛССП.

С 10:00 до 20:00 профсоюзы приглашают принять участие в игре по ориентированию в центре Риги. Цель игры - познакомить участников с отраслевыми профсоюзами ЛССП, значением и историей профсоюзного движения в Латвии. Участникам игры нужно посетить около 20 объектов, связанных с профсоюзным движением. На маршруте предусмотрены различные задания, загадки и викторина. Длина маршрута - до 6 км, а предполагаемое время прохождения - 2,5 часа. В игре можно участвовать индивидуально или в команде.

Лучшие команды будут награждены 23 мая в Доме профсоюзов на улице Бруниниеку, 29/31 в рамках мероприятия "Ночь музеев".