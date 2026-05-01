По Риге проедет традиционный велопробег «Критическая масса»

Как отмечают организаторы мероприятия, цель велопробега - напомнить политикам о том, что в Риге необходима безопасная велоинфраструктура.

Велопробег начнется от театра "Dailes". Как и каждый год, его маршрут будут определять те, кто едет впереди. Организаторы предупреждают, что во время заезда следует держаться правой стороны улицы, не выезжая на встречную полосу и тротуары.

Организаторы "Критической массы" призывают участников передвигаться плотной группой, чтобы между ними не образовывалось больших промежутков, в которые "захотел бы вклиниться автомобиль".

Госполиция будет усиленно следить за общественным порядком и соблюдением правил дорожного движения во время велопробега.