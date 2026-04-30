Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

Была потенциальная угроза ребенку: полиция прокомментировала случай в Origo

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 20:58

0 комментариев

LETA

Рижская муниципальная полиция прокомментировала инцидент, произошедший вечером 30 апреля в торговом центре Origo.

Как сообщили в Рижская муниципальная полиция, сотрудники прибыли на вызов из-за подозрений, что отец девочки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, что потенциально ставило под угрозу безопасность ребенка.

На месте полицейские обнаружили мужчину с дочерью — девочка была заметно взволнована. Сотрудники начали беседу с отцом, чтобы разобраться в ситуации и убедиться, что ребенку ничего не угрожает.

В какой-то момент к мужчине подошел его знакомый, после чего между ними в присутствии ребенка вспыхнул конфликт. Чтобы оперативно предотвратить дальнейшую эскалацию и обеспечить безопасность окружающих, полицейские применили физическую силу и задержали мужчину в соответствии с установленными процедурами.

В полиции подчеркнули, что сила была использована в необходимом объеме — ровно настолько, чтобы гарантировать безопасность ребенка и общественный порядок.

Позднее сотрудники связались с матерью девочки и удостоверились, что ребенок находится дома и с ним всё в порядке.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира
Важно

Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира (1)

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)
Важно

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО) (4)

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака
Важно

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака (3)

Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира

Важно 21:58

Важно 0 комментариев

Группа держателей облигаций Air Baltic Corp наняла юридических консультантов, поскольку латвийская авиакомпания с государственной поддержкой пытается справиться с сокращающимися денежными резервами и резким ростом цен на топливо, сообщает Bloomberg.

Группа держателей облигаций Air Baltic Corp наняла юридических консультантов, поскольку латвийская авиакомпания с государственной поддержкой пытается справиться с сокращающимися денежными резервами и резким ростом цен на топливо, сообщает Bloomberg.

Читать
Загрузка

Горит комплекс зданий бывшего Рижского вагоностроительного завода

Важно 21:41

Важно 0 комментариев

В Риге, на улице Бривибас гатве, загорелся комплекс зданий бывшего Рижского вагоностроительного завода.

В Риге, на улице Бривибас гатве, загорелся комплекс зданий бывшего Рижского вагоностроительного завода.

Читать

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Важно 21:33

Важно 0 комментариев

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Читать

Осторожно! Самозванный «мастер по ремонту» обманул людей на 70 000 евро

Новости Латвии 21:26

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму более 70 000 евро, обещая выполнение ремонтных работ.

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму более 70 000 евро, обещая выполнение ремонтных работ.

Читать

Международное жюри Венецианской биеннале ушло в отставку: из-за России

Важно 21:15

Важно 0 комментариев

Международное жюри 61-ой Венецианской биеннале, открытие которой планировалось на 9 мая, объявило об отставке. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте выставки.

Международное жюри 61-ой Венецианской биеннале, открытие которой планировалось на 9 мая, объявило об отставке. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте выставки.

Читать

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Новости Латвии 20:42

Новости Латвии 0 комментариев

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Читать