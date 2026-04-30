Была потенциальная угроза ребенку: полиция прокомментировала случай в Origo

Как сообщили в Рижская муниципальная полиция, сотрудники прибыли на вызов из-за подозрений, что отец девочки мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, что потенциально ставило под угрозу безопасность ребенка.

На месте полицейские обнаружили мужчину с дочерью — девочка была заметно взволнована. Сотрудники начали беседу с отцом, чтобы разобраться в ситуации и убедиться, что ребенку ничего не угрожает.

В какой-то момент к мужчине подошел его знакомый, после чего между ними в присутствии ребенка вспыхнул конфликт. Чтобы оперативно предотвратить дальнейшую эскалацию и обеспечить безопасность окружающих, полицейские применили физическую силу и задержали мужчину в соответствии с установленными процедурами.

В полиции подчеркнули, что сила была использована в необходимом объеме — ровно настолько, чтобы гарантировать безопасность ребенка и общественный порядок.

Позднее сотрудники связались с матерью девочки и удостоверились, что ребенок находится дома и с ним всё в порядке.