Международное жюри Венецианской биеннале ушло в отставку: из-за России

В заявлении говорится, что в отставку подал весь состав жюри Международной художественной выставки In Minor Keys под кураторством Койо Коуо. В него входили Соланж Фаркас (председатель), Зои Батт, Эльвира Дянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери.

Как сообщает Adnkronos, решение об отставке последовало после ранее опубликованного заявления жюри от 22 апреля. В нем говорилось об отказе присуждать главные награды России и Израилю, поскольку Международный уголовный суд обвинил руководителей этих стран в преступлениях против человечности. По данным издания, церемония открытия биеннале также отменена.

Ранее Европейская комиссия лишила биеннале гранта в размере 2 млн евро из-за участия России, а Министерство культуры Италии инициировало проверку фонда выставки. Кроме того, Латвия запретила въезд комиссару российского павильона Анастасия Карнеева.