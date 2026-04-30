Международное жюри Венецианской биеннале ушло в отставку: из-за России

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 21:15

Международное жюри 61-ой Венецианской биеннале, открытие которой планировалось на 9 мая, объявило об отставке. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте выставки.

В заявлении говорится, что в отставку подал весь состав жюри Международной художественной выставки In Minor Keys под кураторством Койо Коуо. В него входили Соланж Фаркас (председатель), Зои Батт, Эльвира Дянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери.

Как сообщает Adnkronos, решение об отставке последовало после ранее опубликованного заявления жюри от 22 апреля. В нем говорилось об отказе присуждать главные награды России и Израилю, поскольку Международный уголовный суд обвинил руководителей этих стран в преступлениях против человечности. По данным издания, церемония открытия биеннале также отменена.

Ранее Европейская комиссия лишила биеннале гранта в размере 2 млн евро из-за участия России, а Министерство культуры Италии инициировало проверку фонда выставки. Кроме того, Латвия запретила въезд комиссару российского павильона Анастасия Карнеева.

Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира
Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)
«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция
Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция

Облигации airBaltic упали до 31 цента: инвесторы наняли одну из лучших юридических фирм мира

Группа держателей облигаций Air Baltic Corp наняла юридических консультантов, поскольку латвийская авиакомпания с государственной поддержкой пытается справиться с сокращающимися денежными резервами и резким ростом цен на топливо, сообщает Bloomberg.

Горит комплекс зданий бывшего Рижского вагоностроительного завода

В Риге, на улице Бривибас гатве, загорелся комплекс зданий бывшего Рижского вагоностроительного завода.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

Осторожно! Самозванный «мастер по ремонту» обманул людей на 70 000 евро

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму более 70 000 евро, обещая выполнение ремонтных работ.

Была потенциальная угроза ребенку: полиция прокомментировала случай в Origo

Рижская муниципальная полиция прокомментировала инцидент, произошедший вечером 30 апреля в торговом центре Origo.

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

