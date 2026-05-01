В Литву пыталось прорваться рекордное число мигрантов

По данным пограничников, это количество стало рекордным с начала года. Предыдущий был установлен 18 апреля — тогда пройти через границу пытались 37 человек.

Задержанные мигранты сказали сотрудникам погранслужбы, что являются гражданами Афганистана, Ирана и Пакистана. Девять из них имели афганские паспорта, остальные были без документов.

По данным литовских пограничников, в последнее время через границу пытаются проникнуть «физически крепкие, здоровые, нередко дерзкие» мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

«Были неоднократные случаи, когда иностранцы, которых пограничники пытались отговорить от незаконного въезда в Литву, бросали в них и их транспорт камни и палки, а также оскорбляли их. В Польше подобных нападений на сотрудников зафиксировано еще больше», — говорится на сайте пограничной службы.

Согласно данным Службы охраны государственной границы Литвы, с начала года в Латвию из Беларуси в общей сложности пытались проникнуть 1 776 мигрантов, в Литву – 612, в Польшу – 146.