В Балтийском море проходят международные учения по поиску мин «Open Spirit 2026»

Цель учений - очистить судоходные пути и районы рыболовства от находящихся на дне Балтийского моря взрывоопасных предметов, тем самым снизив риски для судоходства.

Учения также призваны укрепить международное сотрудничество и усовершенствовать совместимость, тактику и процедуры минных кораблей, водолазов и штабных подразделений.

В этом году учения проводятся в тесной связи с учениями шведской армии "Aurora 2026".

В учениях принимают участие почти 400 военнослужащих, корабли международных военно-морских сил, в том числе 1-я постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG1). SNMCMG1 является одним из двух многонациональных подразделений морских сил альянса, которое создано для проведения операций по уничтожению мин и способно в составе Сил реагирования НАТО немедленно проводить операции в любом месте.

Учения "Open Spirit" проходят в порядке ротации в одной из стран Балтии и являются значительным вкладом в укрепление региональной безопасности, одновременно способствуя безопасному судоходству в Балтийском море.

13 мая в рамках "Open Spirit" состоится день для СМИ, во время которого у представителей прессы будет возможность лично ознакомиться с ходом учений и встретиться с представителями военно-морских сил.