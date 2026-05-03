«Опять вывоз мусора подорожает»: в пятницу вечером горело предприятие по переработке отходов

Редакция PRESS 3 мая, 2026 06:57

Новости Латвии 0 комментариев

О пожаре сообщили в "Фейсбуке" глава партии "Суверенная власть" Юлия Степаненко и член правления партии "Младолатыши", депутат Рижской думы Артур Клебахс.

Возгорание произошло на территории предприятия Clean R Verso на ул. Бривниеку в Румбуле, в Стопиньском крае.

Степаненко и Клебахс в своих постах предупредили рижан о необходимости соблюдать меры предосторожности: закрывать окна и двери, использовать влажную ткань для защиты органов дыхания.

В комментариях жители столицы писали, что запах дыма и гари ощущался не только в районах Шкиротава и Кенгарагс, но даже на Югле. "Опять вывоз мусора подорожает", - прогнозирует один из комментаторов. "Нормально так зачистку делают, уничтожают всё, что возможно", - вторит ему другая читательница. "Нехреновый способ поднять лёгких денег", - пишет третий.

Как сообщило утром в субботу агентство LETA, ночью пожар был локализован, но работы по тушению ещё продолжаются. Об этом агентство информировала Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Пожар возник в центре сортировки и переработки строительного мусора предприятия по утилизации строительных и промышленных отходов CleanR Verso по адресу: "Номалес", Румбула, ул. Бривниеку, как подтвердил председатель правления предприятия Эрик Гусев.

Вызов в ГПСС поступил в пятницу, 1 мая, около 22 часов. Горела куча отходов площадью 2000 кв.м, стена ангара площадью 200 кв.м, передвижные модули площадью 10 кв.м и дробилка строительного мусора.

По утверждению представителей предприятия, опасные отходы не горели, поскольку в "Номалес" их нет. Тем не менее о ситуации была проинформирована Государственная служба окружающей среды.

Из-за горения образовалось сильное задымление, которое было видно и ощущалось на обширной территории, поэтому жителей окружающей местности ночью предупреждали о необходимости закрыть окна и принять другие меры предосторожности.

При тушении пожара пострадал один сотрудник ГПСС. Локализация пожара заняла почти три часа. Среди работников предприятия по утилизации отходов пострадавших нет, как сообщают представители CleanR Verso.

 

