Минобороны подготовило проект постановления правительства, который предусматривает перевод 6 миллионов 172 тысяч 926 евро из программы "Нераспределённое финансирование для осуществления проектов и мероприятий, софинансируемых политическими инструментами ЕС и остальной зарубежной финансовой помощью" в подпрограмму бюджета Минобороны "Инвестиционные проекты НАТО".

Уже сообщалось, что затраты на полигон "Селия" составят 303 миллиона евро, из них 228 миллионов будет стоить сама военная база. Проект осуществляет ГАО Valsts nekustamie īpašumi.

Полигон уже сейчас активно используется: на территории проводится тактическое и инженерно-техническое обучение, перемещение бронетехники, пролёты воздушных судов и обучение работе с беспилотниками. С июня 2025 года на полигоне работает также центр по тестированию дронов.