На полигон «Селия» в этом году потратят более 6 миллионов евро (2)

© LETA 2 мая, 2026 12:09

Новости Латвии

На создание инфраструктуры военного полигона "Селия" в этом году планируется выделить 6,1 миллиона евро.

Минобороны подготовило проект постановления правительства, который предусматривает перевод 6 миллионов 172 тысяч 926 евро из программы "Нераспределённое финансирование для осуществления проектов и мероприятий, софинансируемых политическими инструментами ЕС и остальной зарубежной финансовой помощью" в подпрограмму бюджета Минобороны "Инвестиционные проекты НАТО".

Уже сообщалось, что затраты на полигон "Селия" составят 303 миллиона евро, из них 228 миллионов будет стоить сама военная база. Проект осуществляет ГАО Valsts nekustamie īpašumi.

Полигон уже сейчас активно используется: на территории проводится тактическое и инженерно-техническое обучение, перемещение бронетехники, пролёты воздушных судов и обучение работе с беспилотниками. С июня 2025 года на полигоне работает также центр по тестированию дронов.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

