"Я не популист, а сторонник принципов классического либерализма: человек должен иметь право сам решать, как распорядиться своими деньгами. Но есть одно условие. В том случае, если человеку разрешат всё это забрать и растранжирить, чтобы потом не было такого, что он умирает от голода и требует, чтобы кто-то другой его кормил", - убеждён Страуме.

"Если будет ясно сказано, что теперь ты сам за себя отвечаешь, то пожалуйста. Но увы, у нас ситуация такова, что эти люди ожидают, что кто-то будет их содержать, государство будет о них заботиться, платить пособия", - считает топ-менеджер. По этой причине он и предлагает компромисс.

Таким компромиссом, по мнению Страуме, могла бы стать система оценки для тех, кто хочет забрать из банка свои пенсионные накопления. Он приводит пример, как это делается в управлении рисками, и предлагает по аналогии внедрить различные критерии, чтобы оценить, в какой степени человек способен рационально распорядиться своими деньгами. "Например, сдать IQ-тест, оценить финансовую грамотность, посмотреть, какое у тебя образование, доходы, имущество, и тогда примерно по этим пунктам можно будет оценить, какова возможность и способность разумно распорядиться деньгами".

На основании полученных результатов можно было бы определить, какую часть накоплений можно выдать клиенту: у кого уровень компетенции выше, тот получил бы полный доступ к средствам, у кого ниже - только частичный.