Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп вводит дикие пошлины на автомобили из Европы: ЕС в шоке

Редакция PRESS 2 мая, 2026 10:45

Президент США Дональд Трамп принял решение повысить импортные пошлины на легковые автомобили и грузовики из Европейского союза до 25%. Новые тарифы вступят в силу на следующей неделе, написал американский лидер в Truth Social. Своё решение он объяснил тем, что Евросоюз, по его мнению, «не соблюдает условия» ранее заключённого торгового соглашения с США. Какие именно обязательства нарушает ЕС, Трамп не уточнил.

При этом он подчеркнул, что пошлины не будут применяться к европейским автомобилям и грузовикам, если они произведены на территории Соединённых Штатов. Президент США также сообщил о строительстве в Америке новых заводов по производству легковых и грузовых автомобилей на общую сумму, превышающую 100 млрд долларов. «Эти заводы… скоро откроются — никогда еще не было ничего подобного тому, что происходит в Америке сегодня», — отметил он.

В июле 2025 года США и ЕС после «торговой войны» заключили сделку, согласно которой европейские товары, поставляемые в Америку, облагались 15-процентной пошлиной. В ответ Евросоюз согласился на беспошлинный ввоз товаров из США, расширение инвестиций, а также дал гарантии спроса на американские энергоносители и военную технику.

20 февраля 2026 года Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введённых Трампом ранее, сочтя, что президент превысил свои полномочия. Тогда Трамп выразил разочарование решением, но заверил, что найдёт иные способы вернуть пошлины. 

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

