Трамп вводит дикие пошлины на автомобили из Европы: ЕС в шоке

При этом он подчеркнул, что пошлины не будут применяться к европейским автомобилям и грузовикам, если они произведены на территории Соединённых Штатов. Президент США также сообщил о строительстве в Америке новых заводов по производству легковых и грузовых автомобилей на общую сумму, превышающую 100 млрд долларов. «Эти заводы… скоро откроются — никогда еще не было ничего подобного тому, что происходит в Америке сегодня», — отметил он.

В июле 2025 года США и ЕС после «торговой войны» заключили сделку, согласно которой европейские товары, поставляемые в Америку, облагались 15-процентной пошлиной. В ответ Евросоюз согласился на беспошлинный ввоз товаров из США, расширение инвестиций, а также дал гарантии спроса на американские энергоносители и военную технику.

20 февраля 2026 года Верховный суд США отменил действие большинства пошлин, введённых Трампом ранее, сочтя, что президент превысил свои полномочия. Тогда Трамп выразил разочарование решением, но заверил, что найдёт иные способы вернуть пошлины.