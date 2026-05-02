По его словам, в правительстве продвигается доклад, предусматривающий демонтаж железнодорожных путей на границе с Россией в случае кризисной ситуации и роста военной угрозы.

"Есть конкретные индикаторы того, что ситуация обостряется и при таком обострении будут осуществлены действия, направленные на то, чтобы рельсов здесь не было, чтобы они были ликвидированы и никакого движения по этим рельсам бы не происходило", - заявил Спрудс.

Neviens agresorvalsts militārais vagons Latvijas teritorijā pa sliedēm nepārvietosies, raidījumā #ŠodienasJautājums uzsvēra aizsardzības ministrs Andris Sprūds (“Progresīvie”), norādot, ka valdībā tiek virzīts ziņojums, kas paredz, ka krīzes situācijā, paaugstinoties militārajam… pic.twitter.com/CsYEVFdqTv — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 29, 2026

В комментариях жители Латвии выразили опасения, что вряд ли при наличии таких индикаторов у нашей страны хватит времени разобрать рельсы.

"«Доклад подготавливается» — конечно, русские будут ждать, пока доклад будет переслан, это небыстрый процесс, чтобы вы понимали", - писали в комментариях.

"Нынешний министр — лучшее, на что могла рассчитывать Россия. Либо необходимый дурак, либо диверсант", - отмечали люди.