О ситуации редакции рассказала мать молодого человека — рижанка Санита. По её словам, её сын хотел подрабатывать параллельно с учёбой и рассчитывал устроиться на работу на заправке на улице Дзелзавас.

«На собеседовании у него спросили, знает ли он русский язык, потому что в CV он этого не указал. Он ответил, что не знает. Спросил — обязательно ли его знать? На это ему ответили — как ты будешь общаться с клиентами? Затем ему задали проверочный вопрос на русском языке, который он не понял. Потом спросили — как ты думаешь обслуживать клиентов? Сказали, что он очень приятный и хороший и что его бы взяли, если бы он знал русский язык. Он пришёл домой очень, очень разочарованный. Он спросил меня, действительно ли нужно знать русский язык. Я сказала, что нет, не нужно».

По мнению Саниты, подобная практика недопустима: «Терпят русский язык. Беспокоятся о том, что русскоязычные клиенты не поймут, вместо того чтобы дать понять, что нужно учить латышский язык».

Семья обратилась с жалобой в Государственную инспекцию труда. Там подтвердили, что такие требования могут быть незаконными. В инспекции пояснили, что если работа не связана с необходимостью общения с иностранцами, работодатели не имеют права требовать знания русского или других иностранных языков — ни в вакансии, ни на собеседовании.

Журналисты также провели собственную проверку: представившись соискателем, они связались с компанией и пришли к выводу, что предпочтение действительно отдается кандидатам, владеющим русским языком.