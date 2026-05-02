Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Скандал с вакансией на заправке: соискателю отказали из-за незнания русского языка (8)

Редакция PRESS 2 мая, 2026 11:48

Важно 8 комментариев

LETA

18-летнего латыша не взяли продавцом на заправку Circle K из-за незнания русского языка, об этом сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

О ситуации редакции рассказала мать молодого человека — рижанка Санита. По её словам, её сын хотел подрабатывать параллельно с учёбой и рассчитывал устроиться на работу на заправке на улице Дзелзавас.

«На собеседовании у него спросили, знает ли он русский язык, потому что в CV он этого не указал. Он ответил, что не знает. Спросил — обязательно ли его знать? На это ему ответили — как ты будешь общаться с клиентами? Затем ему задали проверочный вопрос на русском языке, который он не понял. Потом спросили — как ты думаешь обслуживать клиентов? Сказали, что он очень приятный и хороший и что его бы взяли, если бы он знал русский язык. Он пришёл домой очень, очень разочарованный. Он спросил меня, действительно ли нужно знать русский язык. Я сказала, что нет, не нужно».

По мнению Саниты, подобная практика недопустима: «Терпят русский язык. Беспокоятся о том, что русскоязычные клиенты не поймут, вместо того чтобы дать понять, что нужно учить латышский язык».

Семья обратилась с жалобой в Государственную инспекцию труда. Там подтвердили, что такие требования могут быть незаконными. В инспекции пояснили, что если работа не связана с необходимостью общения с иностранцами, работодатели не имеют права требовать знания русского или других иностранных языков — ни в вакансии, ни на собеседовании.

Журналисты также провели собственную проверку: представившись соискателем, они связались с компанией и пришли к выводу, что предпочтение действительно отдается кандидатам, владеющим русским языком.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (8)
Комментарии (8)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (8)

Важно 23:10

Важно 8 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (8)

Важно 19:52

Важно 8 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (8)

Мир 19:18

Мир 8 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (8)

Важно 19:17

Важно 8 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (8)

Важно 17:02

Важно 8 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (8)

Важно 16:52

Важно 8 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (8)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 8 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать