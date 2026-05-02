В литовской курице обнаружили сальмонеллу: продавали в Латвии

Образец продукции был отобран в магазине «Mere» компании SIA «Latprodukti» в Лиепае. На момент проверки срок годности стейков уже истёк, и они больше не находятся в продаже.

Кроме того, в казахстанских конфетах «Asia» выявлено превышение содержания трансжирных кислот. Из 540 кг данной продукции 510 кг было поставлено на рынок Швеции. Шведские надзорные органы уже проинформированы. Оставшиеся 30 кг конфет, предназначавшихся для продажи в Латвии, были уничтожены.

Оба случая внесены в систему быстрого оповещения Европейского Союза (RASFF).

Помимо этого, PVD проинформирует финские надзорные органы о латвийском интернет-магазине «vitamins.lv», через который на территории Латвии распространяются незарегистрированные биологически активные добавки.