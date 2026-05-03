Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Мне всё равно, говорит ли таксист на латышском»: пиарщицу раскритиковали в сети (1)

Редакция PRESS 3 мая, 2026 10:43

Важно 1 комментариев

LETA

Специалист по коммуникации и экоактивистка Майя Крастиня опубликовала на платформе "Х" пост, в котором высказала своё отношение к проблеме (не)знания таксистами латышского языка.

Крастиня приводит в пример Польшу, где при заказе такси через приложение Bolt можно выбрать водителя, говорящего на польском: "У поляков такое решение. По-моему, более прагматично, чем требовать от шофёров уметь говорить на латышском языке. Мне совершенно всё равно, говорит ли он на латышском. По мне, так вообще может не говорить. Совсем".

Кроме этого, Крастиня написала в комментариях, что есть и другие услуги, по поводу которых ей всё равно, на каком языке они оказываются: это массаж, маникюр, педикюр, уборка помещений и так далее. 

Её пост понимания у читателей, впрочем, не нашёл. Наоборот, он повлёк за собой резкую критику - вплоть до предложений "убираться в Россию" и пожеланий диареи во время поездки в такси с водителем, не знающим латышского.

Отметилась в комментариях и депутат Рижской думы Лиана Ланга: "Вы так низко цените государственный язык? В Германии и во Франции, а также в Литве вас бы не поняли!"

Кроме того, в ответ пишут:

- Вы всего на три года младше меня, и вам уже совершенно всё равно, на каком языке в этой стране говорят сейчас и будут говорить 10 лет спустя? Почему вы как гражданин мира хотите уничтожить нашу маленькую Латвию?

- Партия, правящая в Латвии и в Риге: "мне всё равно, говорят ли на латышском".

- "Более прагматично"? Что такое, чёрт возьми? Какое ещё "более прагматично"? Это никакое не "особое" требование. Там двух мнений быть не должно. С шофёра не "надо требовать" говорить на латышском, это не ответственность пассажира. Это ответственность шофёра, он ДОЛЖЕН УМЕТЬ говорить по-латышски! Самое трагическое, что вам всё равно.

- Если ты не уважаешь свой язык, ты не уважаешь свою страну. Точка, Майя.

- Есть рабочие места, где не надо общаться с клиентами, а есть такие, где это существенная часть работы. Шофёры такси - это вторая группа. Даже если с клиентами не надо общаться, вряд ли много рабочих мест, где вообще не надо говорить/понимать. По-вашему, иностранный язык должны учить все остальные?

- Даже если пункт назначения указан в приложении, есть ситуации, когда необходимо информировать пассажира (например, проблемы с уличным движением), или у пассажира есть необходимость что-то сказать шофёру. В конце концов, я хочу, чтобы шофёр понимал сообщения, надписи и т.д.

- Мне кажется, что важнее, чтобы у водителя было водительское удостоверение, выданное в ЕС. Не знаю, какие требования в Bolt, но не хочу, чтобы меня вёз парень, который всю жизнь рулил, например, в Египте или Индии и не адаптировался к движению в ЕС.

- Это до того момента, пока вас не увезут, куда не надо, и не скажут, что так поняли. Вам, например, станет плохо, захотите, чтобы в больницу отвезли, а увезут в лес.

- Ну да, зачем нам этот латышский язык. Так, может, свалишь отсюда?

- Никто не заставляет ездить на такси, но если я выбираю услугу, я ожидаю обслуживания на латышскм, как и в любом магазине.

- Ты - не все. Таксист должен знать язык той страны, где он работает.

- Я - за вариант, при котором таксист вообще не говорит. У Uber такой есть - less conversation, я им всегда пользуюсь. О чём вы вообще с таксистами разговариваете?

- Конечно, вам всё равно. потому что вы - коммунистка из "Прогрессивных". Ваша партия ненавидит латышей, Латвию и латышский язык, вам было бы всё равно, даже если бы Латвию к России присоединили.

- Потерпи, пока роботы появятся, нам тех, кто не поддаётся ассимиляции, не надо.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Важно 23:10

Важно 1 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

Мир 19:18

Мир 1 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Важно 19:17

Важно 1 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать