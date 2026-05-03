Крастиня приводит в пример Польшу, где при заказе такси через приложение Bolt можно выбрать водителя, говорящего на польском: "У поляков такое решение. По-моему, более прагматично, чем требовать от шофёров уметь говорить на латышском языке. Мне совершенно всё равно, говорит ли он на латышском. По мне, так вообще может не говорить. Совсем".

Кроме этого, Крастиня написала в комментариях, что есть и другие услуги, по поводу которых ей всё равно, на каком языке они оказываются: это массаж, маникюр, педикюр, уборка помещений и так далее.

Её пост понимания у читателей, впрочем, не нашёл. Наоборот, он повлёк за собой резкую критику - вплоть до предложений "убираться в Россию" и пожеланий диареи во время поездки в такси с водителем, не знающим латышского.

Отметилась в комментариях и депутат Рижской думы Лиана Ланга: "Вы так низко цените государственный язык? В Германии и во Франции, а также в Литве вас бы не поняли!"

Кроме того, в ответ пишут:

- Вы всего на три года младше меня, и вам уже совершенно всё равно, на каком языке в этой стране говорят сейчас и будут говорить 10 лет спустя? Почему вы как гражданин мира хотите уничтожить нашу маленькую Латвию?

- Партия, правящая в Латвии и в Риге: "мне всё равно, говорят ли на латышском".

- "Более прагматично"? Что такое, чёрт возьми? Какое ещё "более прагматично"? Это никакое не "особое" требование. Там двух мнений быть не должно. С шофёра не "надо требовать" говорить на латышском, это не ответственность пассажира. Это ответственность шофёра, он ДОЛЖЕН УМЕТЬ говорить по-латышски! Самое трагическое, что вам всё равно.

- Если ты не уважаешь свой язык, ты не уважаешь свою страну. Точка, Майя.

- Есть рабочие места, где не надо общаться с клиентами, а есть такие, где это существенная часть работы. Шофёры такси - это вторая группа. Даже если с клиентами не надо общаться, вряд ли много рабочих мест, где вообще не надо говорить/понимать. По-вашему, иностранный язык должны учить все остальные?

- Даже если пункт назначения указан в приложении, есть ситуации, когда необходимо информировать пассажира (например, проблемы с уличным движением), или у пассажира есть необходимость что-то сказать шофёру. В конце концов, я хочу, чтобы шофёр понимал сообщения, надписи и т.д.

- Мне кажется, что важнее, чтобы у водителя было водительское удостоверение, выданное в ЕС. Не знаю, какие требования в Bolt, но не хочу, чтобы меня вёз парень, который всю жизнь рулил, например, в Египте или Индии и не адаптировался к движению в ЕС.

- Это до того момента, пока вас не увезут, куда не надо, и не скажут, что так поняли. Вам, например, станет плохо, захотите, чтобы в больницу отвезли, а увезут в лес.

- Ну да, зачем нам этот латышский язык. Так, может, свалишь отсюда?

- Никто не заставляет ездить на такси, но если я выбираю услугу, я ожидаю обслуживания на латышскм, как и в любом магазине.

- Ты - не все. Таксист должен знать язык той страны, где он работает.

- Я - за вариант, при котором таксист вообще не говорит. У Uber такой есть - less conversation, я им всегда пользуюсь. О чём вы вообще с таксистами разговариваете?

- Конечно, вам всё равно. потому что вы - коммунистка из "Прогрессивных". Ваша партия ненавидит латышей, Латвию и латышский язык, вам было бы всё равно, даже если бы Латвию к России присоединили.

- Потерпи, пока роботы появятся, нам тех, кто не поддаётся ассимиляции, не надо.