«Я захвачу Кубу почти сразу же», — заявил Трамп на званом ужине, предупреждая о прибытии авианосца

Дональд Трамп объявил на закрытом ужине в Центре исполнительских искусств Рэймона Ф. Крависа в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, что возьмет под контроль Кубу "почти немедленно", пояснив, что сначала он закончит "работу" в Иране. Речь прозвучала на закрытом мероприятии, организованном клубом "Форум" - местом регулярных встреч политиков, бизнесменов и общественных деятелей штата.

Тон выступления был таким, какой характерен для Трампа в подобной обстановке: наполовину угроза, наполовину зрелище. По его собственным словам, по возвращении из Ирана он прикажет авианосцу USS Abraham Lincoln - самому большому в мире, по его словам, - прибыть в Карибский бассейн, остановиться примерно в 100 метрах от побережья Кубы, и оттуда кубинцы скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся".

Его помощники преуменьшили значение этой речи, назвав ее шутливой, но эти заявления прозвучали не на пустом месте. Они прозвучали в тот же день, когда Белый дом подписал новый пакет санкций.

Новые санкции и их последствия

В пятницу Трамп распорядился ввести новые санкции, направленные на подавление кубинского правительства, которое 1 мая созвало демонстрацию в защиту суверенитета острова и осудило угрозы военной агрессии со стороны США.

Новые меры являются продолжением тех, о которых Трамп объявил в конце января, когда он пригрозил ввести дополнительные тарифы для стран, поставляющих нефть на Кубу.

Указ касается энергетического, горнодобывающего, оборонного секторов и сектора финансовых услуг. Он также включает ограничения на деятельность иностранных банков, сотрудничающих с кубинским правительством, и вводит ограничения на миграцию.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ответ назвал блокаду "геноцидом", а министр иностранных дел Бруно Родригес - "коллективным наказанием кубинского народа". Родригес связал это заявление с массовым митингом, который Куба провела перед посольством США в Гаване и в котором приняли участие 94-летний Рауль Кастро и Диас-Канель.

Эскалация, уходящая корнями в январь

То, что происходит сейчас, не является внезапным поворотом: это ускорение стратегии, которая разрабатывалась несколько месяцев. С начала года давление на остров усилилось, что отчасти связано со свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, давнего союзника Гаваны и ее главного поставщика нефти.

Трамп уже предупредил Кубу, что без соглашения с Вашингтоном не будет больше ни нефти, ни денег из Венесуэлы, призвав правительство к переговорам, "пока не поздно".

К этому энергетическому давлению добавились заявления об авианосце, голосование в Сенате за отмену ограничений на возможные военные операции на Кубе и обвинения госсекретаря Марко Рубио в присутствии на острове иностранной разведки.

В феврале Трамп уже поднимал вопрос о возможности "дружественного поглощения" Кубы, не уточняя, в чем будет заключаться эта формула и как она согласуется с международным правом.

Куба сопротивляется, но ситуация становится непредсказуемой

Несмотря на напряженность, две страны поддерживают дипломатические контакты: 10 апреля в Гаване состоялись встречи на высшем уровне, на которых присутствовали представитель США и внук Рауля Кастро.

На острове правительство мобилизовало сотни тысяч людей 1 мая перед посольством США. Власти заявили, что собрали более шести миллионов подписей в защиту родины и мира, которые были символически переданы Раулю Кастро и Диас-Канелю, хотя противники ставят под сомнение условия, в которых собирались некоторые из них.

Возможность военного вмешательства уже отвергли несколько стран, в том числе Германия, канцлер которой Фридрих Мерц выступает за решение, основанное на диалоге. Международное сообщество наблюдает за тем, как Вашингтон ужесточает контроль над островом, на котором стали частью повседневной жизни отключения электричества, нехватка электроэнергии и энергетическая блокада, которая не подает признаков ослабления.