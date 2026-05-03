Впервые с сентября воздух в Латвии прогрелся до +25 градусов, и это не предел; а что дальше?

© LETA 3 мая, 2026 16:08

Новости Латвии 0 комментариев

В воскресенье на большей части территории страны температура воздуха повысилась до +20-25 градусов, о чём свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Более прохладно по-прежнему на западном побережье Курземе и частично на Видземском побережье, где дует западный и юго-западный ветер.

В час дня температура воздуха достигла от +10,8 градуса в Вентспилсском порту до +24,4 градусов в Бауске и +24,7 градусов в центре Риги.

Термометр Рижского аэропорта в 13:20 показывал +25 градусов.

Это самая высокая температура в стране с сентября. 21 сентября 2025 года в Бауске столбик термометра поднимался до +26,4 градуса, а максимальная температура месяца (+28,2 градуса) была зафиксирована 6 сентября в Руйиене.

Из-за повышенной концентрации озона в воздухе качество воздуха в Латвии характеризуется как посредственное, местами - плохое.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 мая, по всей Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер. В Латгалии и Селии температура воздуха повысится до +25-27 градусов. В последующие сутки станет прохладнее.

А в селе Колка был побит рекорд тепла для 3 мая. Около полудня столбик термометра поднялся до +20,8 градуса. Предыдущая наиболее высокая температура воздуха, зарегистрированная 3 мая на метеостанции Колки, достигла +18,2 градуса. Было это в 1990 году.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

