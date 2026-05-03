Впервые с сентября воздух в Латвии прогрелся до +25 градусов, и это не предел; а что дальше?

Более прохладно по-прежнему на западном побережье Курземе и частично на Видземском побережье, где дует западный и юго-западный ветер.

В час дня температура воздуха достигла от +10,8 градуса в Вентспилсском порту до +24,4 градусов в Бауске и +24,7 градусов в центре Риги.

Термометр Рижского аэропорта в 13:20 показывал +25 градусов.

Это самая высокая температура в стране с сентября. 21 сентября 2025 года в Бауске столбик термометра поднимался до +26,4 градуса, а максимальная температура месяца (+28,2 градуса) была зафиксирована 6 сентября в Руйиене.

Из-за повышенной концентрации озона в воздухе качество воздуха в Латвии характеризуется как посредственное, местами - плохое.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 4 мая, по всей Латвии будет дуть порывистый юго-западный ветер. В Латгалии и Селии температура воздуха повысится до +25-27 градусов. В последующие сутки станет прохладнее.

А в селе Колка был побит рекорд тепла для 3 мая. Около полудня столбик термометра поднялся до +20,8 градуса. Предыдущая наиболее высокая температура воздуха, зарегистрированная 3 мая на метеостанции Колки, достигла +18,2 градуса. Было это в 1990 году.