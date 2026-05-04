Узулниекс: пенсионеры получат прибавку к пенсии. Но маленькую и не все

Neatkarīgā Rīta Avīze 4 мая, 2026 09:54

Выбор редакции

Глава Минблага Рейнис Узулниекс в интервью nra.lv TV sarunas рассказал, сколько доплатят к пенсиям в следующем году жителям Латвии в возрасте от 85 лет и старше.

Министр напомнил, что Минблаг - это министерство, которое тратит, денег "в тумбочке" у него нет. По мнению Узулниекса, доплаты к базовой пенсии за трудовой стаж надо было вводить уже с 1 января нынешнего года, а причина, по которой это не было сделано, - "политическая ревность" со стороны партнёров по коалиции, которые сочли, что это "прихоть" Узулниекса или СЗК, в котором он состоит.

Сам Узулниекс считает, что это не прихоть, а необходимость, потому что у пенсионеров старше 80 и 85 лет - самые маленькие пенсии, а возраста от 85 лет и старше в Латвии достигли 65 тысяч человек. Доплата к пенсии в среднем может составить примерно 20-40 евро в месяц.

Министр признал, что у пенсионеров старше 80 лет, к сожалению, самый большой трудовой стаж был в советское время, не всегда всё оформлялось официально, не у всех есть подтверждающие документы, поэтому этим людям надо помочь. "Есть необлагаемый минимум - 1000 евро, индексация в полном размере с октября прошлого года, и единственное, чем мы можем помочь этим пенсионерам, это доплаты за стаж", - сказал он.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

