Узулниекс: пенсионеры получат прибавку к пенсии. Но маленькую и не все

Министр напомнил, что Минблаг - это министерство, которое тратит, денег "в тумбочке" у него нет. По мнению Узулниекса, доплаты к базовой пенсии за трудовой стаж надо было вводить уже с 1 января нынешнего года, а причина, по которой это не было сделано, - "политическая ревность" со стороны партнёров по коалиции, которые сочли, что это "прихоть" Узулниекса или СЗК, в котором он состоит.

Сам Узулниекс считает, что это не прихоть, а необходимость, потому что у пенсионеров старше 80 и 85 лет - самые маленькие пенсии, а возраста от 85 лет и старше в Латвии достигли 65 тысяч человек. Доплата к пенсии в среднем может составить примерно 20-40 евро в месяц.

Министр признал, что у пенсионеров старше 80 лет, к сожалению, самый большой трудовой стаж был в советское время, не всегда всё оформлялось официально, не у всех есть подтверждающие документы, поэтому этим людям надо помочь. "Есть необлагаемый минимум - 1000 евро, индексация в полном размере с октября прошлого года, и единственное, чем мы можем помочь этим пенсионерам, это доплаты за стаж", - сказал он.