«Будем есть старое дерьмо за полную цену»: хотят разрешить торговать просроченными продуктами (3)

Редакция PRESS 3 мая, 2026 10:46

Минэкономики собирается разрешить розничным торговцам продавать продукты питания с истёкшим сроком годности. Предполагается, что такое решение было бы выгодно для потребителей, если бы такие продукты продавались со скидкой, и для предпринимателей, потому что стало бы меньше пищевых отходов и сократились бы расходы на их утилизацию.

В соцсети "Тредс" по этому поводу высказался Каспарс:

"Интересное предложение прозвучало в правительственных кулуарах. Что существует возможность разрешить продавать по низкой цене в том числе и продукты, у которых закончился срок годности. Как хороший специалист пищевой отрасли, могу утверждать: абсолютное большинство продуктов будут превосходными ещё день-два и даже неделю после наступления срока годности. Например, упакованные продукты. Всё вяленое мясо, большинство сыров и др. Я очень даже ЗА инициативу. Ваши мысли?"

Поскольку продукты нужны всем, новость не осталась незамеченной комментаторами:

- Это кончится тем, что будем есть старое дерьмо за полную цену.

- Уже сейчас в магазинах есть уценённые товары со сроком последнего дня. Если разрешат продавать и с истёкшим сроком, то скидок последнего дня мы больше не увидим. Тогда можно будет по той же самой низкой цене покупать продукты, у которых срок завершился. Не поддерживаю эту инициативу, потому что супермаркеты будут использовать её на пользу себе.

- Пусть кладут на отдельные полки. Тогда будет видно, будет ли отклик на это предложение.

- Это в чьих интересах предложение? Я за инициативу - как минимум в десять раз повысить плату за утилизацию. Возможно, тогда торговцы будут поступать, как в развитых странах, где товары, у которых в этот день заканчивается срок годности, продают по цене, которая гарантирует, что их купят. Предложение лишь узаконивает продление законного срока торговли, который будет дольше срока годности. Причём кто при покупке продуктов с истёкшим сроком годности будет гарантировать их соответствие и кто понесёт ответственность, если покупатель отравится?

- Такая практика есть в Норвегии: продукты, у которых есть определённый срок годности с пометкой "рекомендуется употребить до", можно продавать, но они должны быть на отдельной полке с указанием, что скидка связана со сроком, причём она - минимум 40%. Это сокращает количество пищевых отходов и позволяет приобрести товары по выгодной цене. Я только за!

- Если при хранении соблюдался правильный температурный режим, конечно, с продуктами всё будет нормально и спустя долгое время по окончании срока. У меня в холодильнике при 3 градусах малосольный лосось в вакууме 43 дня сверх срока пролежал, забытый в дальнем углу. И ничего. Со многими продуктами то же самое. Идею стоит поддержать, только с одной поправкой: такие продукты надо отдавать бесплатно. Потому что магазинам и дистрибьютерам так будет выгоднее, чем возить туда-сюда.

- Ну, в супермаркетах свежие продукты нередко ещё до уценки плесневеют.

- Соглашусь с теми, кто говорит, что тогда больше не будет скидок последнего дня. И ещё, что снижение цены будет настолько смешное, что в принципе будут покупать старые продукты по цене последнего дня. И! Это может лишить фонды возможностей получать пожертвования в виде просроченной еды (её будут раскупать). Я часто пользуюсь даже после срока, если он истёк в известных мне условиях дома, плюс я могу понюхать, пощупать и т.д. А так в магазинах слишком велик риск выброшенных денег.

- Это как за границей, приложение tooo good to go. Магазины и рестораны по очень символическим ценам продают пакеты с продуктами, где действительно хорошие продукты (не испорченные), только просроченные. Правда, не знаю, будет ли это работать в Латвии, поскольку вижу, что иногда по акции продают товары, которые, судя по их виду, должны быть уже на помойке.

- Интересно, как можно отравиться, например, старым хлебом? Даже молочные продукты нормальные несколько дней после срока! Если человек глуп и не чувствует, что молоко старое, то понос - наименьшая проблема в его жизни.

- Я ПРОТИВ этой инициативы! Долой алчность сетей магазинов! Живу в Великобритании и вижу, как супермаркеты каждый день выкладывают товары с коротким сроком и огромными скидками. Семьи, у которых мало денежек, живут благодаря этим товарам. Для многих это единственная возможность съесть пончик или креветку. Может быть, вместо алчности латвийские сети магазинов, зарабатывающие миллиарды, могли бы перенять эту практику?

- Отличная инициатива! Я за то, чтобы пищевых отходов было меньше! Соглашусь, что срок годности для некоторых продуктов - гораздо дольше, чем на этикетке, особенно для сыров, хлеба, вяленого мяса и т.д. Просто надо оценивать критически.

- Кисломолочные продукты, возможно, на следующий день будут такие же самые. Сыр - чем старее, тем дороже! Меня, например, восхищает алкоголь с истёкшим сроком годности. Я видел такой.

- Во Франции недавно приняли закон, что такие продукты отдают бесплатно. В Эстонии тоже была такая практика.

- А есть страны, где популярна распродажа товаров в последний день срока в пакете задёшево. Lidl в Латвии тоже это внедрил для овощей и фруктов - пакет за пару евро, но ты толком не видишь, что покупаешь.

- Все такие продукты надо жертвовать пансионатам и детским домам.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

