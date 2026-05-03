Около 100 школ в Латвии станут лишними; к 2040 году учащихся будет почти наполовину меньше (2)

tv3.lv 3 мая, 2026 11:16

Новости Латвии

LETA

По поводу этого назревающего кризиса уже сейчас бьют тревогу латвийские профессиональные училища, сообщает портал TV3 Ziņas.

Съёмочная группа побывала в Валмиерском техникуме, где можно освоить много разнообразных профессий. Адриан здесь изучает металлообработку, потому что считает, что это очень востребованная специальность: предприятия готовы нанимать учащихся, которые ещё техникум не окончили.

Однако у учебного заведения, которое в последние годы вложило основательные средства в материальную базу, чтобы учащиеся осваивали современные станки, есть опасения: а будет ли кого учить уже в ближайшие годы? Ведь прогнозы, мягко говоря, плачевные.

Если в этом учебном году во всех общеобразовательных учебных заведениях обучалось свыше 223 тысяч человек, то по прогнозам через пять лет их число снизится и станет меньше 200 тысяч, а в 2040 году демографическая яма будет ощущаться очень остро: общее число учащихся лишь ненамного превысит 120 тысяч. Это на 40% меньше, чем сейчас.

Кроме того, профессиональные училища и техникумы конкурируют ещё и со средними школами, потому что там тоже будет сильнее ощущаться демографическая яма и они будут пытаться всяческими способами привлекать учащихся. Минобрнауки признаёт: простого решения, чтобы профессиональные училища могли продолжать готовить квалифицированную рабочую силу, нет. Но училищам придётся думать, как это делать. Один из вариантов - сосредоточиться на образовании для взрослых.

Директор департамента профессионального образования и образования для взрослых Минобрнауки Ингус Зитманис видит ситуацию так: "Взрослым придётся переквалифицироваться, потому что профессии меняются, как и динамика рынка труда, причём ясно, что только за счёт этого данная проблема не будет решена, а это уже затрагивает компетенцию других министерств".

А вот что по этому поводу думает директор департамента по развитию человеческого капитала Минэкономики Байба Башкере: "Сейчас очень важно всем вместе думать, как нам решить эту проблему. Мы чётко осознаём, что рабочих рук не хватит. Тут надо думать о профессиях и навыках, которые можно освоить быстрее и которые нужны работодателю сегодня, а не сидеть за школьной партой, чтобы получить навыки, которые в наши дни никому больше не нужны".

Техникумы уже сейчас приспосабливаются к рынку труда: оптимизируют программы, некоторым профессиям уже не обучают, для других сокращают курс, чтобы молодёжь могла быстрее приступить к работе. Тем временем предприниматели смотрят в будущее с опаской: нехватка рабочих - проблема уже сейчас, падение демографии лишь усугубит ситуацию. Поэтому всё чаще заходит речь о непопулярном в обществе решении - привлечении рабочей силы из-за рубежа.

Владелец предприятия по производству отопительных котлов SIA Grandeg Андрис Лубиньш по этому поводу высказался: "Может, мы и не хотим этого слышать, но удобнее и логичнее всего - русскоязычные из бывших советских республик. Увы, альтернатива, конечно, индийцы. А тогда кто? Такая уж в Латвии экономическая ситуация. Конечно, есть и языковой вопрос, и всё остальное".

Из-за падения демографических показателей, возможно, придётся принять и другие непопулярные решения - например, ещё больше оптимизировать школьную сеть. По расчётам Минобрнауки, уже с 2030 года Латвии хватит примерно 160 больших средних школ и гимназий - сейчас их примерно на сотню больше.

