Ассоциация семейных врачей: новое э-направление ещё не готово; с 5 мая оно обязательно

© LETA 2 мая, 2026 15:29

Такую оценку даёт президент ассоциации Алисе Ницмане-Айшпуре.

Использование нового э-направления обязательно для всех семейных врачей с 5 мая.

Ницмане-Айшпуре подчёркивает, что "новое" э-направление разработано уже второй раз. Большинство семейных врачей Латвии уже годами используют так называемое "старое". За это время его адаптировали к локальным системам медучреждений, где им успешно пользуются.

В чём же проблемы с неготовностью? Ассоциация считает, что функциональность ещё недоработана - в частности, классификаторы неполные: не хватает названий услуг и обследований, нет возможности вписать нужный текст, если названия не нашлось или врач не разобрался, где в системе "спрятано" обследование, которое требуется. Трудности могут возникнуть, например, если нужно указать, что необходим рентген левого запястья или другого сустава. Если конкретные названия не указаны, то медучреждение, которое оказывает услугу, не принимает направление, не может обеспечить услугу и дать ответ.

Есть и ещё один нюанс: врачи привыкли использовать латинские термины, поэтому нередко не могут догадаться, как именно конкретное обследование названо в e-veselība по-латышски, и наоборот. Кроме того, в поисковике нет возможности использовать синонимы.

Помимо этого, необходимо также решить вопрос о необоснованном удалении направлений после 3-месячного срока. Ассоциация обнаружила, что в системе удалились направления и на обследования, и на плановую госпитализацию, и на консультации, хотя пациенты записались в течение требуемых трёх месяцев.

В результате пациент должен повторно просить врача выписать направление, то есть понапрасну тратить рабочее время врача и ресурсы, что недопустимо, подчёркивают в ассоциации.

Ницмане-Айшпуре сообщила, что нередко повторное направление запрашивается в течение 15 минут, поскольку пациент приходит согласно записи, а в регистратуре ему сообщают, что направления больше нет в системе.

Есть, впрочем, утешительная новость: Минздрав пообещал, что с 5 мая функциональность старого э-направления отключена не будет. 

Ассоциация также напоминает, что поправки к правилам Кабмина о порядке делопроизводства в медицине, по которым направления за редкими исключениями будут выдаваться только в электронном формате, пока не приняты, так что до сих пор вполне законно выдавать направления в бумажном виде. Но это продлится лишь до конца мая, как объявил Минздрав: к тому времени направления будут полностью оцифрованы.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

