Ассоциация семейных врачей: новое э-направление ещё не готово; с 5 мая оно обязательно

Использование нового э-направления обязательно для всех семейных врачей с 5 мая.

Ницмане-Айшпуре подчёркивает, что "новое" э-направление разработано уже второй раз. Большинство семейных врачей Латвии уже годами используют так называемое "старое". За это время его адаптировали к локальным системам медучреждений, где им успешно пользуются.

В чём же проблемы с неготовностью? Ассоциация считает, что функциональность ещё недоработана - в частности, классификаторы неполные: не хватает названий услуг и обследований, нет возможности вписать нужный текст, если названия не нашлось или врач не разобрался, где в системе "спрятано" обследование, которое требуется. Трудности могут возникнуть, например, если нужно указать, что необходим рентген левого запястья или другого сустава. Если конкретные названия не указаны, то медучреждение, которое оказывает услугу, не принимает направление, не может обеспечить услугу и дать ответ.

Есть и ещё один нюанс: врачи привыкли использовать латинские термины, поэтому нередко не могут догадаться, как именно конкретное обследование названо в e-veselība по-латышски, и наоборот. Кроме того, в поисковике нет возможности использовать синонимы.

Помимо этого, необходимо также решить вопрос о необоснованном удалении направлений после 3-месячного срока. Ассоциация обнаружила, что в системе удалились направления и на обследования, и на плановую госпитализацию, и на консультации, хотя пациенты записались в течение требуемых трёх месяцев.

В результате пациент должен повторно просить врача выписать направление, то есть понапрасну тратить рабочее время врача и ресурсы, что недопустимо, подчёркивают в ассоциации.

Ницмане-Айшпуре сообщила, что нередко повторное направление запрашивается в течение 15 минут, поскольку пациент приходит согласно записи, а в регистратуре ему сообщают, что направления больше нет в системе.

Есть, впрочем, утешительная новость: Минздрав пообещал, что с 5 мая функциональность старого э-направления отключена не будет.

Ассоциация также напоминает, что поправки к правилам Кабмина о порядке делопроизводства в медицине, по которым направления за редкими исключениями будут выдаваться только в электронном формате, пока не приняты, так что до сих пор вполне законно выдавать направления в бумажном виде. Но это продлится лишь до конца мая, как объявил Минздрав: к тому времени направления будут полностью оцифрованы.