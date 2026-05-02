Госполиция начала уголовный процесс в связи с пожаром в Румбуле

Информация о пожаре в Румбуле поступила в Госполицию 1 мая около 22 часов. Ни один человек при пожаре физически не пострадал.

Госполиция выясняет обстоятельства случившегося.

Председатель предприятия по утилизации отходов CleanR Verso Эрик Гусев сообщил, что линии по сортировке и переработке, как и техника, не пострадали.

"О причинах возгорания говорить на данный момент ещё слишком рано, но наиболее частая причина таких случаев - электротехника, выброшенная вместе с несортированным строительным мусором, которая может вспыхнуть", - предполагает он.

Заместитель председателя Ропажской краевой думы (на территории этого самоуправления произошёл пожар) по вопросам безопасности, гражданской обороны, благосостояния и социальной политики Ренате Гремзе информировала агентство LETA о том, что муниципальная полиция неоднократно выписывала предприятию административные протоколы, а самоуправление информировало Государственную службу окружающей среды (ГСОС) о беспорядке в месте хранения отходов, но никаких действий со стороны ГСОС не последовало. По мнению Гремзе, ГСОС в таких случаях должна действовать проактивно, чтобы избежать несчастных случаев.

