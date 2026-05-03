Трамп официально объявил об окончании войны с Ираном. И что теперь?

Редакция PRESS 3 мая, 2026 07:31

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп направил официальное письмо в Конгресс, в котором сообщил, что боевые действия против Ирана «прекращены», сообщает Associated Press. Уведомление было отправлено спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — написал Трамп.

Однако он тут же дал понять, что конфликт может быть далёк от завершения, отмечает AP. «Несмотря на успех операций Соединённых Штатов против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для Соединённых Штатов и наших вооружённых сил, остаётся значительной», — заявил президент. 

Как напоминает The New York Times, американский закон ограничивает полномочия главы государства вести боевые действия без разрешения законодателей 60 днями. В случае с иранской кампанией этот срок истекает 1 мая. Закон допускает продление только на 30 дней для безопасного вывода войск, но не для наступательных операций. Axios отмечает, что объявив о прекращении боевых действий, Трамп фактически «перезапускает таймер», потенциально затрудняя для Конгресса возможность оспорить его полномочия или ограничить дальнейшие действия через резолюцию о военных полномочиях.

Одновременно, в ходе общения с журналистами 1 мая, американский президент заявил, что недоволен предложениями Ирана по урегулированию конфликта. «Они хотят заключить сделку, но меня это не устраивает. Посмотрим, что будет дальше. Иран хочет договориться, потому что у него, по сути, не осталось военного потенциала. И они хотят сделку, но я ею недоволен», — заявил Трамп, указав, что Тегеран выдвигает неприемлемые для Вашингтона требования (цитата по Fox News).

Вся эта история — как будто учебник по новейшей риторике власти: война объявляется законченной ровно в тот момент, когда она становится неудобной, и продолжается ровно настолько, насколько это выгодно. Формула, в сущности, старая — «мы победили, но расслабляться рано» — лишь обретает цифровую скорость и юридическую изворотливость. Конгресс здесь играет роль запаздывающего эха, общество — фона, а противник — удобной константы, которую можно уменьшать или увеличивать по мере надобности. И если в этом тексте есть интрига, то она уже не про Иран и не про Америку, а про то, где проходит граница между объявленным миром и фактической войной — и не окажется ли она, как это часто бывает, проведённой исключительно в словах.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

