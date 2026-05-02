США сократят численность своих войск в ФРГ на 5000 человек

© Deutsche Welle 2 мая, 2026 14:39

Мир

По данным Пентагона, министр обороны Пит Хегсет отдал приказ о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение года. Сейчас в ФРГ находится более 35 000 американских солдат - больше, чем в любой другой стране ЕС.

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение года, передает в ночь на субботу, 2 мая, агентство AFP со ссылкой на данные Пентагона. Ранее американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения численности своего контингента в ФРГ, и что "решение будет принято в ближайшее время".

"Мы предполагаем, что вывод войск будет завершен в течение ближайших шести-двенадцати месяцев", - сообщил в своем заявлении пресс-секретарь американского военного ведомства Шон Парнелл. Это решение было принято "после тщательной проверки присутствия войск министерства обороны США в Европе", пояснил он. По словам Парнелла, оно "учитывает требования в зоне операций, а также условия на месте".

По данным Минобороны США, в декабре 2025 года на европейских базах было постоянно дислоцировано около 68 000 американских военнослужащих, более половины из них - около 36 400 - в Германии. Для сравнения: в 1985 году, до падения Берлинской стены и окончания холодной войны, в ФРГ были размещены 250 000 американских солдат.

Мерц спокойно ответил на угрозу Трампа вывести войска из ФРГ

Правительство Германии спокойно отреагировало на очередную угрозу Дональда Трампа вывести часть своих войск из Германии. Канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в ходе визита на военный полигон в нижнесаксонском Мунстере 30 апреля подчеркнул, что бундесвер и армия США работают на стратегически важных объектах в Германии "плечом к плечу, в глубокой трансатлантической сплоченности" - и это "к взаимной пользе".

Заявление главы Белого дома прозвучало вскоре после перепалки между двумя лидерами: Мерц упрекнул американскую сторону в отсутствии стратегии в войне США и Израиля против Ирана, а Трамп в ответ обвинил канцлера в поддержке иранской ядерной программы.

Угроза частичного вывода войск США из ФРГ не нова: в свой первый президентский срок Трамп неоднократно прибегал к ней, но в итоге число американских солдат в Германии только увеличивалось. В начале апреля 2026 года высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что Трамп во внутренних обсуждениях поднимал тему частичного вывода войск из Европы. Между тем Конгресс США жестко ограничил его возможности в этом вопросе.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

