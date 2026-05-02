США сократят численность своих войск в ФРГ на 5000 человек

Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение года, передает в ночь на субботу, 2 мая, агентство AFP со ссылкой на данные Пентагона. Ранее американский президент Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США рассматривают возможность сокращения численности своего контингента в ФРГ, и что "решение будет принято в ближайшее время".

"Мы предполагаем, что вывод войск будет завершен в течение ближайших шести-двенадцати месяцев", - сообщил в своем заявлении пресс-секретарь американского военного ведомства Шон Парнелл. Это решение было принято "после тщательной проверки присутствия войск министерства обороны США в Европе", пояснил он. По словам Парнелла, оно "учитывает требования в зоне операций, а также условия на месте".

По данным Минобороны США, в декабре 2025 года на европейских базах было постоянно дислоцировано около 68 000 американских военнослужащих, более половины из них - около 36 400 - в Германии. Для сравнения: в 1985 году, до падения Берлинской стены и окончания холодной войны, в ФРГ были размещены 250 000 американских солдат.

Мерц спокойно ответил на угрозу Трампа вывести войска из ФРГ

Правительство Германии спокойно отреагировало на очередную угрозу Дональда Трампа вывести часть своих войск из Германии. Канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в ходе визита на военный полигон в нижнесаксонском Мунстере 30 апреля подчеркнул, что бундесвер и армия США работают на стратегически важных объектах в Германии "плечом к плечу, в глубокой трансатлантической сплоченности" - и это "к взаимной пользе".

Заявление главы Белого дома прозвучало вскоре после перепалки между двумя лидерами: Мерц упрекнул американскую сторону в отсутствии стратегии в войне США и Израиля против Ирана, а Трамп в ответ обвинил канцлера в поддержке иранской ядерной программы.

Угроза частичного вывода войск США из ФРГ не нова: в свой первый президентский срок Трамп неоднократно прибегал к ней, но в итоге число американских солдат в Германии только увеличивалось. В начале апреля 2026 года высокопоставленный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что Трамп во внутренних обсуждениях поднимал тему частичного вывода войск из Европы. Между тем Конгресс США жестко ограничил его возможности в этом вопросе.