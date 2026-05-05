Первый час — бесплатно? Платная парковка в Риге подорожает, но обещают бонус

Коалиция Рижской думы сейчас обсуждает предложенные изменения и вносит коррективы, поэтому окончательные условия ещё могут измениться. В целом предприятие «Rīgas satiksme» управляет в городе 6850 парковочными местами, распределёнными по зонам A, B, C, D, R и V. Наибольшее число мест расположено в зонах B и C, зона A охватывает центр города, R — Старую Ригу, а V — район Вецаки.

Предлагается повысить стоимость парковки на улице на 20–30%. Это объясняется высокой заполняемостью — в среднем около 80%, а в центре и в часы пик — до 96%. Из-за этого водителям приходится долго кружить в поисках свободного места. При этом тарифы не менялись с 2015 года.

План также предусматривает расширение зоны A — от границ Старой Риги до улицы Лачплеша, с возможным продлением до улицы Бруниниеку, а также создание отдельной зоны в «тихом центре». Аналогично могут быть расширены зоны B и C. Кроме того, обсуждается изменение времени действия платной парковки — возможно, платить придётся и ночью, а не только днём, как сейчас.

Изменения могут коснуться и электромобилей — действующие льготы планируют сократить. При этом представители думской коалиции подтверждают, что реформа будет реализована, но параметры и сроки ещё обсуждаются.

Вице-мэр Вилнис Кирсис отметил, что в центре города остро ощущается нехватка парковок, и повышение тарифов может стать одним из решений. По мировой практике цены должны обеспечивать около 20% свободных мест. Он также допустил ограничение бесплатной парковки для электромобилей — например, оставить бесплатный период в 1–2 часа, а затем взимать плату.

Вице-мэр Марис Спринджукс предложил ввести бесплатное время для кратковременной стоянки, чтобы жители могли решать повседневные задачи — заехать в магазин или доставить покупки домой. Он подчеркнул, что средства от парковок следует направлять на развитие общественного транспорта.

Представитель Национального объединения Ансис Пуполс поддержал повышение цен только при условии встречных мер — например, бесплатной кратковременной стоянки у общественных объектов. При этом он выступил против резкого и «двойного» роста тарифов.

Глава транспортного комитета думы Марта Котелло заявила, что повышение тарифов не произойдёт раньше чем через год после принятия решения. Она также отметила, что все партнёры по коалиции согласны с необходимостью освобождения Старой Риги от автомобилей, включая электромобили, однако для этого потребуется найти решения для размещения машин в прилегающих зонах.

В целом в думе подчёркивают, что реформу необходимо реализовывать без затягивания, но с учётом интересов жителей и комплексного подхода к организации городского транспорта.