Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Первый час — бесплатно? Платная парковка в Риге подорожает, но обещают бонус

© LETA 5 мая, 2026 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

В Рижской думе готовят существенные изменения в правилах использования парковок — в том числе планируется повысить плату за длительную стоянку, тогда как кратковременная остановка может стать бесплатной, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

Коалиция Рижской думы сейчас обсуждает предложенные изменения и вносит коррективы, поэтому окончательные условия ещё могут измениться. В целом предприятие «Rīgas satiksme» управляет в городе 6850 парковочными местами, распределёнными по зонам A, B, C, D, R и V. Наибольшее число мест расположено в зонах B и C, зона A охватывает центр города, R — Старую Ригу, а V — район Вецаки.

Предлагается повысить стоимость парковки на улице на 20–30%. Это объясняется высокой заполняемостью — в среднем около 80%, а в центре и в часы пик — до 96%. Из-за этого водителям приходится долго кружить в поисках свободного места. При этом тарифы не менялись с 2015 года.

План также предусматривает расширение зоны A — от границ Старой Риги до улицы Лачплеша, с возможным продлением до улицы Бруниниеку, а также создание отдельной зоны в «тихом центре». Аналогично могут быть расширены зоны B и C. Кроме того, обсуждается изменение времени действия платной парковки — возможно, платить придётся и ночью, а не только днём, как сейчас.

Изменения могут коснуться и электромобилей — действующие льготы планируют сократить. При этом представители думской коалиции подтверждают, что реформа будет реализована, но параметры и сроки ещё обсуждаются.

Вице-мэр Вилнис Кирсис отметил, что в центре города остро ощущается нехватка парковок, и повышение тарифов может стать одним из решений. По мировой практике цены должны обеспечивать около 20% свободных мест. Он также допустил ограничение бесплатной парковки для электромобилей — например, оставить бесплатный период в 1–2 часа, а затем взимать плату.

Вице-мэр Марис Спринджукс предложил ввести бесплатное время для кратковременной стоянки, чтобы жители могли решать повседневные задачи — заехать в магазин или доставить покупки домой. Он подчеркнул, что средства от парковок следует направлять на развитие общественного транспорта.

Представитель Национального объединения Ансис Пуполс поддержал повышение цен только при условии встречных мер — например, бесплатной кратковременной стоянки у общественных объектов. При этом он выступил против резкого и «двойного» роста тарифов.

Глава транспортного комитета думы Марта Котелло заявила, что повышение тарифов не произойдёт раньше чем через год после принятия решения. Она также отметила, что все партнёры по коалиции согласны с необходимостью освобождения Старой Риги от автомобилей, включая электромобили, однако для этого потребуется найти решения для размещения машин в прилегающих зонах.

В целом в думе подчёркивают, что реформу необходимо реализовывать без затягивания, но с учётом интересов жителей и комплексного подхода к организации городского транспорта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать