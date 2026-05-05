Очевидцы поделились в группе Facebook фотографиями с места происшествия - на них видно, что троллейбус врезался в фонарный столб. От удара бетонная опора переломилась и рухнула, перегородив всю проезжую часть.

"Троллейбус не ждите... В обе стороны", - так лаконично охарактеризовали ситуацию на месте происшествия.

В Государственной полиции агентству ЛЕТА сообщили, что в воскресенье приблизительно в 6:20 на улице Прушу в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса.

По имеющейся у полиции информации, пострадавших в аварии нет.

Движение восстановлено, стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.

Руководитель отдела по связям с общественностью муниципального ООО "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане сообщила агентству ЛЕТА, что причины аварии и технические повреждения троллейбуса будут выяснены, но, возможно, у водителя троллейбуса внезапно ухудшилось состояние здоровья. Для оказания помощи ей была вызвана Служба неотложной медицинской помощи.