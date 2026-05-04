"Землевладельцы в отчаянии: турбины было поручено снести ещё три года назад, потому что с нынешним хозяином турбин не заключено никакого договора [аренды], за использование своей земли они ни цента не получают.

Предыдущий договор с прежним хозяином турбин был расторгнут - тот не вносил платежи и, используя офшорные компании, "испарился в голубой дали". Потом турбины перекупил нынешний владелец, но он тоже не заключил договора с землевладельцами, не платил за использование земли, но получал пользу от неё.

Поэтому владельцы участка в 2023 году опубликовали в официальном издании Latvijas Vēstnesis объявление, в котором потребовали убрать турбины с их земли в течение месяца. До сих пор это не сделано, после падения турбины их земля загрязняется, компенсацию они не получают.

Семья чувствует, что находится в совершенно безвыходном положении, поскольку их имущество используется без справедливого возмещения и нет никакой ясности, как действовать дальше", - пишет Петравича.

Хозяйка участка в своём рассказе утверждает, что хозяин ветряка не идёт с ней на контакт и лишь высказывает ей угрозы при посредничестве своего адвоката. Она недоумевает, как вообще в "Латвэнерго" могли заключить договор с ним и получать от него электричество при отсутствии договора земельной аренды, и возмущена тем, что в Министерстве климата и энергетики ей ничем не смогли помочь.

