«Вы живы, стали трезвенниками или спились?» В сети обсудили ограничения торговли алкоголем (2)

Редакция PRESS 4 мая, 2026 11:33

Выбор редакции

Долгие выходные - подходящее время, чтобы отвлечься от политики и пообщаться на более приятные темы. Например, поговорить о еде и питье. Тем более в воскресенье, когда алкоголь в магазинах продаётся до 18 часов, а не до 20 часов, как в остальные дни.

Вот и в этом твите его автор, который, как выясняется из комментариев, алкоголь вообще не употребляет, затеял дискуссию о том, как теперь живётся тем, кто возмущался перед введением этого ограничения и вскоре после него.

"Как там теперь с теми, кто в панике волосы рвал из-за того, что алкоголь будут продавать только до 20 часов? Вы живы? Стали трезвенниками или спились от переживаний?" - задаётся вопросом некий анонимный автор.

Оказалось, что тема довольно-таки актуальна - достаточно много тех, кто счёл нужным высказаться.

- Нет теперь такого, что вместо двух-трёх покупают четыре или пять... Не знаю, спрашиваю!

- Корректнее был бы вопрос, сокращается потребление алкоголя или нет? Предыдущие ограничения были совершенно неэффективными, зачем продолжаем делать то же самое?

- Боже упаси, только не надо давать идеи правительству для нового исследования за бюджетные деньги.

- Уже забыли, теперь из-за чего-то другого волосы рвут...

- Холоп всегда будет радоваться и даже наслаждаться новыми запретами, вообще не вдумываясь, есть ли в них какой-то смысл. Плачевно.

- Хотелось бы услышать смысл этого ограничения. И оцененные последствия, конечно.

- И ВСЕ в запрете видят ТОЛЬКО алкоголь, а не созревание общества для нового порядка в ЕС и контроля с помощью идитоских ограничений, с каждым следующим шагом всё больше запрещающих.

- Нормально, я скажу. У меня никогда не бывает слишком мало, но есть другая проблема - не могу выпить так много, но есть и хорошая новость - с утра могу продолжить.

- Ограничения на продажу алкоголя по вечерам разрушительно влияют на уровень рождаемости.

- Ну, супермаркетам по барабану, мне тоже, покупаю вперёд, больше, поэтому больше и пью, если дико надо, знаю, где можно купить, на одеколончики ограничений нет, ну, закроются последние мелкие магазинчики, и что?

- Те, кто живёт в Валке, живут без волнений. Если не хватает, идут в магазин в Валку и берут парочку, чтобы продолжить торжество. У эстонцев до 22 часов торгуют эликсиром жизни, который заполняет трещины в душе. Алкотуризм в оба направления.

- Плохо. Маленький магазинчик вечером закрыт, надо в супермаркет ехать, если молоко дома закончилось.

- Алкоголь не употребляю, но всё же считаю, что это глупые ограничения, которые ничего не решают! Общество надо просвещать, уровень жизни надо повышать в Латвии, тогда проблемы со злоупотреблением алкоголем решатся!

- Перешёл на "точку". Очень лояльны к своим клиентам. Отзывчивые профессионалы умеют посоветовать хорошие напитки для гулянок, вечера, утра, собрания на работе и т.д. Рекомендую!

- Маленькие магазинчики работают до 20 часов, а не до 22. Вся польза, больше ничего.

- Потребляю больше, потому что покупается больше - неизвестно, хватит ли. Раньше, если опоздал до 22 часов, мог спокойно прекратить пить, потому что уже поздно, а восемь - это ещё не поздно.

- Каждый раз на всякий случай беру две. Раньше - только одну.

- Меня больше интересует, как именно это ограничение сократило алкоголизм в Латвии.

- Замечательное ограничение. Лучшее время, чтобы идти за покупками, теперь до 10 часов утром и после 20 часов вечером. Так спокойно, тихо и благоухает во всём магазине.

- Целиком и полностью - никаких изменений. Не употребляю и другим тоже советую.

 

Комментарии (2)
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

