Вспомнили о сиренах: несколько самоуправлений, включая Ригу, собираются их закупить

Сейчас в эту систему входят 164 тревожных сирены, они установлены в период с 2002 по 2010 год и управляются централизованно. Однако за прошедшие 20 лет произошли существенные изменения в структуре населённости страны: возникли новые населённые пункты, где плотность населения свыше 500 человек на 1 кв.м, и часть этих территорий сетью сирен не охвачена.

Количество сирен, которое имеется в наличии, не является достаточным, чтобы обеспечить оповещение об угрозах на всех плотно заселённых территориях, признают в министерстве. Дополнительно по всей стране нужно установить ещё 193 сирены.

В МВД заявляют, что инициативу проявили в Кекавском, Огрском, Сигулдском, Екабпилсском краях, в Рижском самоуправлении и в некоторых других. Там хотят приобрести сирены и подключить их к общей сети.

Информационному центру МВД будет поручено обеспечить установку и демонтаж самих тревожных сирен и их блоков управления, а также работу программного обеспечения п централизованному управлению сиренами.

В зависимости от мощности и степени сложности установки расходы на приобретение и установку одной тревожной сирены достигают от 15 до 35 тысяч евро.