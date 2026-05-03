Чехия разрешила пролет лайнера Фицо на пути в Москву 9 мая

Чехия разрешила премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролет через свое воздушное пространство для посещения празднования 9 мая в Москве. Об этом в субботу, 2 мая, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на МИД Чехии.

"Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на пролет, и оно было выдано без задержки", - отметил пресс-секретарь МИД Адам Чёргё.

При этом он не уточнил, на какой период выдано разрешение.

Ранее Эстония, Литва и Латвия дали понять, что закроют свои воздушные пространства для борта премьера. В ответ Фицо заверил, что найдет альтернативный путь для визита в РФ.

У Чехии нет общих границ с РФ, поэтому, чтобы попасть в Россию, Фицо потребуется разрешение и от других стран, к примеру, - от Германии.

Зеленский хочет улучшить отношения с Фицо

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с Робертом Фицо. "Только что разговаривал с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Между нашими странами должны быть прочные отношения, и мы оба заинтересованы в этом. Важно было услышать, что "Словакия поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и готова делиться своим опытом вступления", - отметил украинский лидер в Facebook.

Зеленский добавил, что пригласил Фицо с визитом в Киев и поблагодарил за приглашение приехать в Братиславу. "Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", - указал глава украинского государства.

Парад без военной техники

Традиционный парад в Москве 9 мая впервые за долгое время проведут без военной техники. В Минобороны РФ это объяснили "оперативной обстановкой", в Кремле говорили о "террористической угрозе". В регионах отменяют массовые мероприятия в этот день.

Страны Балтии уже закрывали небо для самолетов Фицо и Вучича на пути в Москву

В 2025 году торжественные мероприятия 9 мая в Москве посетили лидеры 27 государств, включая Китай, Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Словакию и Сербию. В ЕС тогда предостерегли страны-кандидаты на вступление в Евросоюз и европейских политиков от поездки в Москву.

Власти Латвии и Литвы тогда также отказались пропустить самолеты Роберта Фицо и сербского президента Александара Вучича на пути в российскую столицу. В Риге запрет объяснили "политической чувствительностью цели полета", в Вильнюсе - "технической и дипломатической чувствительностью". Фицо также был запрещен пролет через воздушное пространство Польши. К запрету присоединилась и Эстония.