На официальном сайте финской армии сказано, что Воздушные силы страны зафиксировали такое нарушение в районе общины Виролахти, расположенной около границы с Россией.

В сообщении также отмечается, что «дрон больше не находится в финском воздушном пространстве».

Армия Финляндии обещает предоставить больше информации по результатам расследования.

В ночь на воскресенье украинские дроны атаковали порт Приморск в граничащей с Финляндией Ленинградской области. Там находится терминал для экспорта нефти, который в прошлом не раз подвергался ударам ВСУ.

Латвия и Эстония предупреждали своих граждан об опасности дронов в прилегающих к границам России районах.

В конце марта Украина принесла извинения Финляндии за то, что несколько ее дронов вошли в воздушное пространство страны: тогда один упал на землю к северу от города Коувола, еще один — к востоку от него; финские ВВС поднимали в небо истребители F/A-18 Hornet.