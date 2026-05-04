Сбежал из-за решётки и был пойман: полиция задержала Яниса Путрашевицса

Кроме того, приводятся некоторые подробности. Итак, 2 мая около 12:00 он умышленно повредил некую инфраструктуру территории (какую конкретно, не сообщается) и сбежал с прогулочной площадки из места кратковременного задержания Госполиции, где находился в связи с совершёнными им ранее кражами.

В связи с его розыском Госполиция вчера развернула мероприятия по его поиску, из-за чего в Курземе, особенно в Лиепае, полицией проводились усиленные проверки.

Госполиция благодарит жителей края за отзвычивость и за сотрудничество со стражами закона, а также приносит извинения за доставленные неудобства.

(Иллюстративное фото.)