"НВС вместе с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно отреагировать на потенциальную угрозу. НВС усилили ПВО на восточной границе, направив дополнительные единицы.

Пока длится российская агрессия в Украине, возможно повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии влетает или к нему приближается иностранный беспилотный летательный аппарат", - написано на странице НВС в "Фейсбуке".

В посте также говорится о том, каковы меры предосторожности в случае такой угрозы: "Ищите укрытия в помещениях, закройте окна и двери. Если заметите низколетящий, подозрительный или опасный объект, не приближайтесь к нему и звоните 112".

Комментаторы недовольны тем, что сообщение в соцсети появилось на час позже оповещения на телефоны, а также тем, что информации слишком мало.

Как сообщает LSM.LV, в 7:19 НВС сообщили о том, что угрозы больше нет: "Национальные вооружённые силы информируют, что угроза в воздушном пространстве прекратилась, дополнительная информация будет опубликована в соцсетях НВС в аккаунтах Latvijas armija".

- Прошло больше часа, пока вы выставили такое сообщение. Слабовато как-то. Я от души за все оповещения и поддерживаю это, но если меня среди ночи поднимают 4 орущих телефона и перепуганные дети приходят и спрашивают, что происходит, а на сайте латвийской армии никакой информации нет, приложение 112 вообще не показывает угрозу, оповещение или рекомендацию... И, насколько понимаю, угроза всё ещё не устранена, поскольку оповещения никто не получил. Так что единственное, чего вы этим добьётесь, будет гнев и презрение людей, потому что информация сразу не последовала. И самое главное, что будет, как у овечьего пастуха с волками. Вопящие всё время оповещения притупят внимание людей и в конце, когда дроны будут падать на голову, все будут спать. Не допускайте таких ошибок. Давайте людям информацию сразу. Это очень важно. Пусть меньше будет таких ночных будильников. И мирного неба всем нам.

- Я все оповещения давно уже отключила и сплю спокойно. Советую вам сделать то же самое.

- Вы поставили новость только час спустя... в такие моменты коммуникация с обществом должна быть быстрее. Далеко не все НВС сейчас находятся в приграничье.

- И никакой конкретики, дроны это или самолёты. Что вообще происходит? Типа, сиди дома и жди чуда или русских во дворе?

- А ЧТО БЫЛО??? Люди реально сидели в 4 часа ночи и думали, что делать!!! Никаких известий! В то время, когда в Эстонии реально была безумная ночь!!! Вы ненормальные! Вы с населением не можете таким безответственным образом поступать, потому что информации ноль! Им надо было встать и идти КУДА? В Эстонии слышали взрывы и дроны в то же самое время, около 4-5 часов... И хорошо, что ещё есть интернет, потому что реально участие государства в информировании - на нуле!

