Проверкой по поводу использования Силиней VIP-зала займётся Генпрокуратура (2)

© LETA 4 мая, 2026 09:21

Новости Латвии 2 комментариев

LETA

Проверка будет проведена по распоряжению генпрокурора Армина Мейстерса.

В середине апреля Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB) сообщило, что оценит утверждения бывшего директора Госканцелярии Яниса Цитсковскиса об использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама для нужд премьера и о том, что предшественник Силини в этой должности - Кришьянис Кариньш - потребовал оплатить VIP-зал для его дочери.

БПБК подтвердило агентству LETA, что Генпрокуратура проведёт проверку, и передало Генпрокуратуре информацию, собранную бюро.

В прокуратуре агентству LETA также сообщили, что проверка продолжается.

Уже сообщалось, что за пользование VIP-залом в аэропорту Амстердама по пути в США и обратно в марте 2024 года за Силиню, её советницу Иеву Зибергу и телохранителя пришлось заплатить 4184 евро, включая НДС, о чём свидетельствуют документы, которыми располагает агентство LETA.

VIP-услуги использовались 10 и 15 марта, за оба раза выписан один счёт, который Госканцелярии вручило латвийское посольство в Нидерландах. Счёт подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтиня, он был оплачен 19 апреля.

Госканцелярия подтвердила агентству LETA, что VIP-зал был использован, обосновав это соображениями протокола и безопасности. 

Сообщалось также, что Цитсковскис упрекал Силиню в необоснованном пользовании VIP-залом.

В интервью Латвийскому ТВ Цитсковскис утверждал, что он и его коллеги из Госканцелярии часто настаивали на том, чтобы чиновники не допускали необоснованных расходов, но часто их не слышали. Один такой случай был связан именно с Силиней и её пребыванием в VIP-зале аэропорта в Амстердаме. Цитсковскис сказал, что отказался оплачивать этот счёт, но был уволен, оплату счёта впоследствии подтверждал другой чиновник.

Силиня в свою очередь написала в соцсети "Х", что с учётом уголовного процесса, в котором Цитсковскис является обвиняемым, его высказывания следует оценивать как тактику защиты. Премьер подчеркнула, что его утверждения не соответствуют истине, и добавила, что рассмотрит возможность подать в суд за клевету.

На вопрос, использует ли она VIP-залы аэропортов, исполняя служебные обязанности, Силиня на телеканале TV3 в программе 900 sekundes ответила, что такая привилегия полагается высокопоставленным должностным лицам согласно нормативным актам, таков порядок во всём мире, и это, по её мнению, нормально.

Когда ей задали вопрос о конкретных суммах, глава правительства ответила, что она "не держит в уме все счета", но именно Цитсковскис якобы нёс ответственность за то, чтобы был разработан и внедрён соответствующий порядок командировок. В любом случае, вся информация передана прокуратуре и СМИ, заявила политик.

Цитсковскиса сейчас судят по так называемому делу о полётах Кариньша.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

