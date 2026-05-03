«Мы верим, что чудеса случаются»: маме 5 детей нужна помощь для оплаты операции 9-летней Дарты

Редакция PRESS 3 мая, 2026 10:58

Семья Страздиньшей живет в Кокнесе. У Гунты и Гатиса – пятеро замечательных детей. У средней дочки, 9-летней Дарты, с рождения - диагноз ДЦП, «детский церебральный паралич».

Причина тяжелого заболевания - неправильно принятые роды.

Жизнь Дарты – ежедневная борьба за самые базовые навыки: она не может ходить, говорить и выполнять то, что для других детей является естественным. Несмотря на это, Дарта - жизнерадостная девочка, любимица всей семьи. Мама называет Дарту «наше солнышко» и признается,  что не знает людей,  которые так умеют радоваться.  Дарта, несмотря на боли, всегда просыпается с улыбкой,  как будто пришла на праздник.

Сейчас Дарте очень нужна сложная нейрохирургическая операция – глубокая стимуляция мозга (DBS).

Операция может уменьшить мышечные спазмы и неконтролируемые движения (дистонию), которые сейчас являются самым большим ограничением в жизни Дарты.

К сожалению, в Латвии такие операции не проводятся. Но ее можно сделать в медицинском центре Каунаса в Литве. Там Дарту ждут уже в мае. Стоимость операции очень высокая. Необходимо собрать 21 000 евро. Очень нужна помощь.

«Это очень большие деньги. Но мы верим, что чудеса случаются, - написала мама Дарты Гунта, обратившись в «Зеленую лампу». - Мы искренне благодарны за любую помощь - это шанс облегчить не только жизнь Дарты, но и жизнь всей нашей семьи».

Дарта прошла реабилитационные курсы в Словакии и Польше, а также терапию стволовыми клетками. Все это вместе плюс ежедневные занятия приносит свои результаты. Девочка стала лучше общаться. Она уже может сидеть самостоятельно (с небольшой помощью), она любит играть с сестрами, ловить мяч, слушать сказки и с интересом познавать мир.

Телефон помощи – 90006384 работает для Дарты до 11 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Дарте. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV26CBBR1123 2155 00410

Banka: BluOr Bank AS

Bankas SWIFT: CBBRLV22
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Dārtai Strazdiņai

Комментарии (0)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

