«Мы верим, что чудеса случаются»: маме 5 детей нужна помощь для оплаты операции 9-летней Дарты

Причина тяжелого заболевания - неправильно принятые роды.

Жизнь Дарты – ежедневная борьба за самые базовые навыки: она не может ходить, говорить и выполнять то, что для других детей является естественным. Несмотря на это, Дарта - жизнерадостная девочка, любимица всей семьи. Мама называет Дарту «наше солнышко» и признается, что не знает людей, которые так умеют радоваться. Дарта, несмотря на боли, всегда просыпается с улыбкой, как будто пришла на праздник.

Сейчас Дарте очень нужна сложная нейрохирургическая операция – глубокая стимуляция мозга (DBS).

Операция может уменьшить мышечные спазмы и неконтролируемые движения (дистонию), которые сейчас являются самым большим ограничением в жизни Дарты.

К сожалению, в Латвии такие операции не проводятся. Но ее можно сделать в медицинском центре Каунаса в Литве. Там Дарту ждут уже в мае. Стоимость операции очень высокая. Необходимо собрать 21 000 евро. Очень нужна помощь.

«Это очень большие деньги. Но мы верим, что чудеса случаются, - написала мама Дарты Гунта, обратившись в «Зеленую лампу». - Мы искренне благодарны за любую помощь - это шанс облегчить не только жизнь Дарты, но и жизнь всей нашей семьи».

Дарта прошла реабилитационные курсы в Словакии и Польше, а также терапию стволовыми клетками. Все это вместе плюс ежедневные занятия приносит свои результаты. Девочка стала лучше общаться. Она уже может сидеть самостоятельно (с небольшой помощью), она любит играть с сестрами, ловить мяч, слушать сказки и с интересом познавать мир.

Телефон помощи – 90006384 работает для Дарты до 11 мая. Стоимость звонка – 1,42 евро. Благотворительный фонд BeOpen открыл счет помощи Дарте. С этих денег не делаются никакие отчисления.

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Konta nr. LV26CBBR1123 2155 00410

Banka: BluOr Bank AS

Bankas SWIFT: CBBRLV22

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Dārtai Strazdiņai