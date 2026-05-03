Как сообщалось, в воскресенье, 3 мая, в 4:42 НВС информировали о возможной угрозе в латвийском воздушном пространстве в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях, а в 7:19 оповестили о прекращении угрозы.

Скраучс подчеркнул: если летательный аппарат сам не отправляет идентифицирующий сигнал, его модель и происхождение датчики удалённо определить не могут, необходима визуальная идентификация.

Кроме того, данные наблюдений НВС не свидетельствуют о том, что зафиксированные датчиками летающие объекты пересекли воздушное пространство Латвии. Скраучс пояснил, что ночью системы наблюдения НВС зафиксировали пролёт летающих объектов вдоль восточной границы Латвии в направлении с юга на север.

Представитель НВС также пояснил, что решение об оповещении населения в приграничных самоуправлениях Латвии было основано на доступных данных, оценке рисков и алгоритмах реагирования. Под воздействием средств радиоэлектронной борьбы и т.п. летательные аппараты могут внезапно менять направление полёта.

Как отметили в НВС, пока продолжается агрессия России в Украине, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или к нему приближается иностранный беспилотник, вполне возможно.