В НВС предполагают, что возможная угроза в воздухе связана с атакой украинских дронов по Приморску (1)

© LETA 3 мая, 2026 15:05

Важно 1 комментариев

Летательные аппараты, присутствие которых уловили датчики Национальных вооружённых сил (НВС), скорее всего, были украинскими дронами, учитывая направление их полёта и доступную впоследствии информацию о попаданиях по российскому порту Приморск, заявил агентству LETA советник командира НВС по вопросам военно-публичных отношений Роберт Скраучс.

Как сообщалось, в воскресенье, 3 мая, в 4:42 НВС информировали о возможной угрозе в латвийском воздушном пространстве в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях, а в 7:19 оповестили о прекращении угрозы.

Скраучс подчеркнул: если летательный аппарат сам не отправляет идентифицирующий сигнал, его модель и происхождение датчики удалённо определить не могут, необходима визуальная идентификация.

Кроме того, данные наблюдений НВС не свидетельствуют о том, что зафиксированные датчиками летающие объекты пересекли воздушное пространство Латвии. Скраучс пояснил, что ночью системы наблюдения НВС зафиксировали пролёт летающих объектов вдоль восточной границы Латвии в направлении с юга на север.

Представитель НВС также пояснил, что решение об оповещении населения в приграничных самоуправлениях Латвии было основано на доступных данных, оценке рисков и алгоритмах реагирования. Под воздействием средств радиоэлектронной борьбы и т.п. летательные аппараты могут внезапно менять направление полёта.

Как отметили в НВС, пока продолжается агрессия России в Украине, повторение таких случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или к нему приближается иностранный беспилотник, вполне возможно.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

