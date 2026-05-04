Рассмотрение дела началось 15 декабря 2022 года. Медик обвиняется в семи преступных деяниях, точнее, в том, что он совершал действия сексуального характера с целью удовлетворить половое влечение путём физического контакта с телом потерпевшей против её воли, воспользовавшись доверием и с применением насилия, а также удовлетворял половое влечение противоестественным способом, связанным с вагинальным проникновением в тело потерпевшей против её воли и воспользовавшись её доверием, как информировали агентство LETA в прокуратуре.

Подлежащими особой защите в рамках уголовного процесса признаны пять пациенток, которые претендуют на компенсации за моральный ущерб на общую сумму 8000 евро. Одной из потерпевших уже выплачена от государства компенсация в размере 2250 евро, которая должна быть взыскана с обвиняемого.

Никифоренко своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных деяний не признаёт, как и компенсации за моральный ущерб.

К обвиняемому применён ряд мер пресечения: он обязан уведомлять о смене места жительства, ему запрещено выезжать из Латвии и работать врачом-иммунологом, а также приближаться к потерпевшим и любым способом контактировать с ними.

Уже сообщалось, что Госполиция задержала врача 22 февраля 2022 года по подозрению в возможном сексуальном насилии над пациентками.

Хотя потерпевшими в уголовном процесс признаны пять женщин, реально пострадавших намного больше. Пока велось следствие, ещё девять женщин дали показания, но не могли быть признаны потерпевшими из-за истечения срока давности.

Выяснилось, что есть и другие женщины, которые не обращались в полицию и категорически отказались давать показания и вообще каким бы то ни было образом участвовать в процессе, так что точное число пострадавших неизвестно.

По информации полиции, эпизоды преступного деяния совершались с 2004 по 2021 год.