Удовлетворялся противоестественным образом: врач обвиняется в совершении насилия над пациентками (2)

© LETA 4 мая, 2026 10:31

2 комментариев

30 июня в 14:00 Рижский городской суд на закрытом заседании продолжит рассмотрение уголовного дела, по которому иммунолог Евгений Никифоренко обвиняется в сексуальном насилии над пациентками, как выяснило в суде агентство LETA. 

Рассмотрение дела началось 15 декабря 2022 года. Медик обвиняется в семи преступных деяниях, точнее, в том, что он совершал действия сексуального характера с целью удовлетворить половое влечение путём физического контакта с телом потерпевшей против её воли, воспользовавшись доверием и с применением насилия, а также удовлетворял половое влечение противоестественным способом, связанным с вагинальным проникновением в тело потерпевшей против её воли и воспользовавшись её доверием, как информировали агентство LETA в прокуратуре.

Подлежащими особой защите в рамках уголовного процесса признаны пять пациенток, которые претендуют на компенсации за моральный ущерб на общую сумму 8000 евро. Одной из потерпевших уже выплачена от государства компенсация в размере 2250 евро, которая должна быть взыскана с обвиняемого.

Никифоренко своей вины в совершении инкриминируемых ему преступных деяний не признаёт, как и компенсации за моральный ущерб.

К обвиняемому применён ряд мер пресечения: он обязан уведомлять о смене места жительства, ему запрещено выезжать из Латвии и работать врачом-иммунологом, а также приближаться к потерпевшим и любым способом контактировать с ними.

Уже сообщалось, что Госполиция задержала врача 22 февраля 2022 года по подозрению в  возможном сексуальном насилии над пациентками.

Хотя потерпевшими в уголовном процесс признаны пять женщин, реально пострадавших намного больше. Пока велось следствие, ещё девять женщин дали показания, но не могли быть признаны потерпевшими из-за истечения срока давности.

Выяснилось, что есть и другие женщины, которые не обращались в полицию и категорически отказались давать показания и вообще каким бы то ни было образом участвовать в процессе, так что точное число пострадавших неизвестно.

По информации полиции, эпизоды преступного деяния совершались с 2004 по 2021 год.

Комментарии (2)
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

