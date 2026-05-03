В детском питании HiPP недавно обнаружили крысиный яд; подозреваемый задержан в Австрии

Компания HiPP, которая в апреле отозвала часть своей продукции в Австрии, Словакии и Чехии, выразила облегчение в связи с задержанием подозреваемого.

Бюро криминальной полиции федеральной земли Бургенланд по указанию прокуратуры сообщило, что расследование было начато после того, как 18 апреля в баночке питания для грудных детей, купленной в супермаркете в Айзенштадте, были обнаружены ядовитые вещества.

Сообщается, что подозреваемый допрошен и что начато следствие по подозрению в "умышленной угрозе обществу". Более подробная информация пока не разглашается.

Австрийское новостное агентство APA информировало, что в данный момент ожидается заключение эксперта о токсичности яда и что в целом были изъяты пять отравленных баночек с детским питанием до их употребления.

Ответственные органы ранее заявляли, что отравлены были 190-граммовые баночки с питанием, изготовленным из моркови и картофеля, предназначенным для 5-месячных детей. Эти баночки продавались в австрийских супермаркетах SPAR.

Компания HiPP отреагировала отзывом всего детского питания в баночках из сети супермаркетов SPAR в Австрии. Торговцы в Словакии и Чехии тоже изъяли из продажи все баночки с детским питанием этого бренда.

Предприятие сообщило, что отзыв не связан с дефектом какого-либо продукта и ли его качеством, отметив, что баночки с производства ушли в идеальном состоянии.

По сведениям полиции, отравление было обнаружено, когда клиент сообщил, что баночку, кажется, кто-то уже открывал раньше, но это детское питание никто не употреблял.

Предприятие HiPP, базирующееся в Германии, заявило, что стало "жертвой вымогательства", причём неназванный "вымогатель" отправил сообщение на общий почтовый ящик, поэтому фирма немедленно известила полицию.