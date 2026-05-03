В детском питании HiPP недавно обнаружили крысиный яд; подозреваемый задержан в Австрии

© LETA 3 мая, 2026 17:21

На востоке Австрии полиция задержала 39-летнего подозреваемого в связи с обнаружением крысиного яда в детском питании HiPP в ряде стран Центральной Европы

Компания HiPP, которая в апреле отозвала часть своей продукции в Австрии, Словакии и Чехии, выразила облегчение в связи с задержанием подозреваемого.

Бюро криминальной полиции федеральной земли Бургенланд по указанию прокуратуры сообщило, что расследование было начато после того, как 18 апреля в баночке питания для грудных детей, купленной в супермаркете в Айзенштадте, были обнаружены ядовитые вещества.

Сообщается, что подозреваемый допрошен и что начато следствие по подозрению в "умышленной угрозе обществу". Более подробная информация пока не разглашается.

Австрийское новостное агентство APA информировало, что в данный момент ожидается заключение эксперта о токсичности яда и что в целом были изъяты пять отравленных баночек с детским питанием до их употребления.

Ответственные органы ранее заявляли, что отравлены были 190-граммовые баночки с питанием, изготовленным из моркови и картофеля, предназначенным для 5-месячных детей. Эти баночки продавались в австрийских супермаркетах SPAR.

Компания HiPP отреагировала отзывом всего детского питания в баночках из сети супермаркетов SPAR в Австрии. Торговцы в Словакии и Чехии тоже изъяли из продажи все баночки с детским питанием этого бренда.

Предприятие сообщило, что отзыв не связан с дефектом какого-либо продукта и ли его качеством, отметив, что баночки с производства ушли в идеальном состоянии.

По сведениям полиции, отравление было обнаружено, когда клиент сообщил, что баночку, кажется, кто-то уже открывал раньше, но это детское питание никто не употреблял.

Предприятие HiPP, базирующееся в Германии, заявило, что стало "жертвой вымогательства", причём неназванный "вымогатель" отправил сообщение на общий почтовый ящик, поэтому фирма немедленно известила полицию.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

