«Это не подарок»: Силиня обратилась к нации в День восстановления независимости (2)

4 мая, 2026 16:11

Новости Латвии

Латвия сильна, когда мы едины, заявила премьер-министр Эвика Силиня (JV), поздравляя жителей с 36-й годовщиной восстановления независимости страны.

Она отметила, что 4 мая — это день, когда празднуют смелость. «Смелость верить в своё государство, смелость отстаивать свободу и способность выражать свою волю», — сказала премьер, подчеркнув, что это было решающим в 1990 году и остаётся столь же важным сегодня.

Поэтому каждый год 4 мая в Латвии можно отмечать, проводя время с семьёй, участвуя в праздничных мероприятиях или просто отдыхая от повседневной суеты, добавила Силиня.

Премьер также подчеркнула, что у жителей Латвии есть привилегия отмечать праздник в свободной и независимой стране. «И это не само собой разумеется. Это не подарок», — сказала она.

По её словам, это общая ответственность, которую мы ежедневно укрепляем чувством принадлежности и заботой друг о друге и о своей стране. «Я убеждена, что сила Латвии — в её людях», — подчеркнула политик.

Она также отметила, что, живя в собственных «пузырях» социальных сетей, иногда может казаться, что этот пузырь и есть вся Латвия. «Но мы должны уметь смотреть шире, потому что Латвия сильна, когда мы едины», — подчеркнула премьер-министр.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Важно 23:10

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Важно 19:52

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

Мир 19:18

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Важно 19:17

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Важно 17:02

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Важно 16:52

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Новости Латвии 16:33

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

