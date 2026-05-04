Она отметила, что 4 мая — это день, когда празднуют смелость. «Смелость верить в своё государство, смелость отстаивать свободу и способность выражать свою волю», — сказала премьер, подчеркнув, что это было решающим в 1990 году и остаётся столь же важным сегодня.

Поэтому каждый год 4 мая в Латвии можно отмечать, проводя время с семьёй, участвуя в праздничных мероприятиях или просто отдыхая от повседневной суеты, добавила Силиня.

Премьер также подчеркнула, что у жителей Латвии есть привилегия отмечать праздник в свободной и независимой стране. «И это не само собой разумеется. Это не подарок», — сказала она.

По её словам, это общая ответственность, которую мы ежедневно укрепляем чувством принадлежности и заботой друг о друге и о своей стране. «Я убеждена, что сила Латвии — в её людях», — подчеркнула политик.

Она также отметила, что, живя в собственных «пузырях» социальных сетей, иногда может казаться, что этот пузырь и есть вся Латвия. «Но мы должны уметь смотреть шире, потому что Латвия сильна, когда мы едины», — подчеркнула премьер-министр.