Но почему не нужно бояться? Затлерс заявляет, что последствия атомного взрыва настолько долговечны и масштабны, что загрязнённую территорию невозможно очистить никакими средствами, включая советскую армию, которая якобы готовилась к ядерной войне.

«Если сейчас кто-то говорит о тактическом ядерном оружии, что оно маленькое и безвредное — это всё ерунда!» — подчеркнул Затлерс, добавив, что последствия ядерного взрыва непредсказуемы. Загрязнённая территория непригодна даже для армии, которая сбросила бомбу. Это мёртвая, бесполезная земля, и он не понимает, зачем её вообще захватывать, если её невозможно использовать.

По мнению Затлерса, ядерное оружие — это прежде всего инструмент угроз и запугивания. Впервые его применили США в Японии, чтобы запугать Японию и Советский Союз. Это был мощный удар, после которого казалось, что США, обладая единственной атомной бомбой, будут господствовать в мире. Однако уже через пять лет атомное оружие появилось и у Советского Союза.

Затлерс считает эту гонку бессмысленной. Тогда довольно быстро был заключён договор о нераспространении ядерного оружия, чтобы оно не распространялось дальше. Тем не менее сегодня в мире есть множество стран, обладающих ядерным оружием, и в основном оно служит средством сдерживания. Например, конфликт между Индией и Пакистаном завершился тогда, когда обе стороны получили ядерное оружие.

По его мнению, и современные конфликты завершатся только при достижении такого баланса. Хотя многие считают, что Ирану не нужна атомная бомба, Затлерс напомнил, что ещё 25 лет назад слышал мнение, что наличие такого оружия может обеспечить стабильность. Вопрос лишь в том, когда возникает равновесие. Между Советским Союзом и США оно наступило при наличии около 1500 ядерных боеголовок.

Он допускает, что в случае с Ираном речь может идти о меньшем количестве, но с учётом того, что у Израиля есть около 200 ядерных боеголовок, достичь баланса будет сложно.

Затлерс подчёркивает, что важно, как мы воспринимаем мир, и что страх часто толкает людей в неверном направлении. Он парализует и лишает здравого смысла. «Если бы мы там, в Чернобыле, боялись, возможно, сегодня нас бы здесь не было», — отметил он, добавив, что осторожность нужно отличать от страха.

«Сейчас Александр Лукашенко пугает нас тем, что у него будет ядерное оружие. Ну и что? Что ты с ним будешь делать?» — сказал Затлерс. Если сбросить бомбу на Латвию, ветер всё унесёт обратно в Белоруссию — подобное уже происходило. По его словам, среди политиков часто не хватает понимания технической стороны вопроса — что это означает и почему с момента Хиросимы ядерное оружие не применялось, а использовалось лишь как средство угрозы.

«Если мы это поймём и сумеем донести до людей, мы сможем хорошо подготовиться и к защите от других видов угроз», — заключил Затлерс, подчеркнув, что не мог бы говорить так уверенно, если бы сам не был в Чернобыле в самом начале событий.