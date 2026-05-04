Политические «многочлены»: какие партии самые многочисленные?

У партии «Единство» (Vienotība) на 25 февраля этого года было зарегистрировано 2183 члена. За ней следуют «Latvija pirmajā vietā» с 1853 членами на 11 марта, а также «Apvienība jaunlatvieši» с 1528 членами по состоянию на 27 февраля.
Четвёртой по числу членов в этом году стала Латвийская крестьянская партия (Latvijas zemnieku savienība) — 1324 члена на 12 марта. Далее идут «Platforma 21», где на 6 марта было 1252 члена, а также Национальное объединение «Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un brīvībai/LNNK» с 1123 членами на 2 марта.
Более 1000 членов в этом году также имели Латвийская зелёная партия — 1123 члена на 16 марта, а также «Прогрессивные» (Progresīvie), у которых на 15 января было 1014 членов.
Всего в Латвии зарегистрировано 72 политические партии.