Он напоминает, что 36 лет назад Латвия проснулась с тревогой. Депутатам Верховного совета предстояло принять важнейшее решение в жизни. На них смотрела не только вся Латвия, но и соседние страны, соотечественники и друзья по всему миру. За событиями следили и недоброжелатели, продолжавшие надеяться, что мы испугаемся и оцепенеем от страха, а не решимся пойти рискованным и неизведанным путем.

По словам президента, исход голосования 4 мая 1990 года не был само собой разумеющимся. Однако цель была настолько важна, что стоило рискнуть и попытаться. И удалось то, чего так хотел народ, — снова решать и действовать самим.

«Не нужно заново изобретать колесо. Каждое утро можно просыпаться и спрашивать себя: хотим ли мы сегодня жить в свободной Латвии? Если ответ утвердительный — нужно вставать, решать и действовать самому».

Как подчеркивает Ринкевич, как бы утомительно это порой ни было, замечательно, что мы можем задавать вопросы и искать собственные ответы. «Как хорошо, что мы можем делать это сами! Все хорошее в наших руках, но и причину неудач нужно искать прежде всего в зеркале, а не в каком-то внешнем враге. Однако внешний враг существует. Пусть будет. Потому что нашу судьбу определяют не где-то там. Нашу судьбу определяет наше отношение друг к другу и к Латвии в повседневной жизни».

Президент отмечает: хотя декларация о восстановлении независимости Латвии была принята тридцать шесть лет назад, каждый год 4 мая побуждает вновь осознать цену свободы и независимости нашего государства, а также хрупкость демократии.

Ведь свобода, независимость и демократия — не экзамен, который сдается один раз и остается с тобой навсегда. Это непрекращающееся учение и испытания.

«Но сегодня нужно праздновать. Потому что Латвию создает не только труд, но и радость. И чем ее больше, тем лучше!»

Сегодня отмечается 36-я годовщина провозглашения Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики. 4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республики».

В тот день у здания парламента весь день стояли тысячи людей, следивших за ходом голосования. Депутатов, которые после голосования отправились на митинг на набережной Даугавы, встречали цветами и громкими овациями. Коммунисты и представители Интерфронта, отказавшиеся участвовать в голосовании, покинули здание Сейма через черный ход.

4 мая 1990 года председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил послание президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором сообщил, что Латвийская Республика начинает переходный период восстановления государственной власти де-факто. Аналогичное послание было направлено правительствам других стран мира, народам СССР и демократическим движениям.