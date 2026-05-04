Оскар: объявлены новые правила. ИИ-актёры и сценарии не получат наград

Редакция PRESS 4 мая, 2026 16:27

Киноакадемия обновила правила использования ИИ: теперь все сценарии обязаны быть написаны людьми. А вот формулировки, касающиеся актёрской игры, куда менее однозначны... Американская академия кинематографических искусств и наук впервые официально отреагировала на использование искусственного интеллекта в актерской игре и сценариях в контексте «Оскара»-2027.

В рамках ежегодного пересмотра правил допуска к участию в гонке за «Оскаром» Академия занялась вопросом ИИ.

Согласно новым правилам, «эти инструменты сами по себе не повышают и не снижают шансы на получение номинации», а каждое отделение Академии «будет оценивать работу, принимая во внимание, в какой степени человек находился в центре творческого процесса и авторства при выборе фильма для награждения». При этом Академия оставляет за собой право запрашивать у съемочной группы дополнительную информацию о характере использования ИИ и о степени «человеческого авторства».

«Люди должны находиться в центре творческого процесса», – заявила президент Академии Линетт Хауэлл Тейлор. «По мере того как ИИ продолжает развиваться, будут меняться и наши разговоры об ИИ. Но для Академии человеческое авторство всегда будет в центре процесса определения права на участие в наших премиях».

Что касается допуска актерских работ, рассматриваться будут только роли, «очевидно исполненные людьми и с их согласия».

 Представители организации отказались комментировать, будет ли готовящаяся к выходу, созданная с помощью ИИ роль Вэла Килмера допущена к участию.

«Мы будем рассматривать такие случаи индивидуально», – сказал Крамер. «Как и все в нашей индустрии и мире, мы будем оценивать ситуацию ежегодно».

Гораздо меньше двусмысленности в сценарных категориях: правила прямо требуют, чтобы сценарии были написаны людьми, иначе они не допускаются.

Еще одно заметное изменение: теперь актеры могут быть номинированы за несколько ролей в одной и той же категории. В течение десятилетий получить две номинации в одной актерской категории было невозможно.

Кроме того, Академия пересмотрела давнюю политику, по которой в категории «Лучший международный фильм» от каждой страны или региона мог выдвигаться только один фильм, отобранный местным комитетом, утвержденным Академией. Теперь неанглоязычная картина может получить право на участие, выиграв главный приз на одном из крупных кинофестивалей – Берлинском, Пусанском, Каннском, «Санденсе», в Торонто или Венеции. Одна страна теперь также может иметь в этой категории несколько номинантов, а в списке номинантов будут указываться именно международные фильмы, а не страны или регионы.

Изменения со стороны Академии происходят на фоне нарастающей напряженности в индустрии. Все больше звезд первой величины высказываются об экзистенциальной угрозе, которую несет ИИ, особенно на фоне того, как созданные с его помощью виртуальные актеры не сходят с первых полос.

Они также совпали с недавними заявлениями Эванджелин Лилли, раскритиковавшей Disney за увольнение сотрудников Marvel, в основном из отдела визуальной разработки, в рамках масштабной оптимизации штата.

Это породило предположения, что компания может переходить на использование ИИ при создании визуальных эффектов, хотя Marvel официально этого не подтверждала.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

