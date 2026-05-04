Трамп начал операцию по выводу судов из Ормузского пролива

Трамп охарактеризовал ее как гуманитарную акцию в интересах экипажей сотен кораблей, застрявших в Персидском заливе с начала войны 28 февраля. В момент объявления операции два судна в районе пролива сообщили об атаках. По данным компании AXSMarine, по состоянию на 29 апреля в Заливе находилось более 900 торговых судов.

Центральное командование США сообщило, что в операции задействованы эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 воздушных и морских летательных аппаратов, беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих. Детали развертывания Пентагон не уточнил.

На борту застрявших танкеров и грузовых судов находятся около 20 000 моряков - преимущественно граждане Индии и других стран Южной и Юго-Восточной Азии. По свидетельствам членов экипажей, суда испытывают нехватку питьевой воды, продовольствия и других припасов, а над акваторией ежедневно перехватываются дроны и ракеты.

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что операция проводится "от имени США, стран Ближнего Востока, но в особенности - Ирана". Он добавил: "Если этот гуманитарный процесс будет каким-либо образом прерван, это вмешательство, к сожалению, придется пресечь силой".

Трамп также отметил, что его представители ведут с Ираном переговоры, которые могут привести к чему-то "очень позитивному для всех", однако прямо не упомянул иранский план из 14 пунктов, направленный на завершение войны.

Государственное агентство IRNA назвало заявление Трампа проявлением "бреда". Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Эбрагим Азизи написал в соцсети X, что любое американское вмешательство в судоходство в Ормузском проливе будет расценено как нарушение перемирия, вступившего в силу 8 апреля.

Блокада пролива Ираном, введенная после начала войны, перекрыла мировой рынок нефти, газа и удобрений. США в ответ установили контрблокаду иранских портов. Переговоры между двумя странами остаются в тупике с момента заключения перемирия.