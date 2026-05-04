Трамп начал операцию по выводу судов из Ормузского пролива

© Deutsche Welle 4 мая, 2026 15:09

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 3 мая, объявил, что с 4 мая американские военные приступят к сопровождению гражданских судов через заблокированный Ираном Ормузский пролив. Операция получила название "Проект Свобода" (Project Freedom).

Трамп охарактеризовал ее как гуманитарную акцию в интересах экипажей сотен кораблей, застрявших в Персидском заливе с начала войны 28 февраля. В момент объявления операции два судна в районе пролива сообщили об атаках. По данным компании AXSMarine, по состоянию на 29 апреля в Заливе находилось более 900 торговых судов.

Центральное командование США сообщило, что в операции задействованы эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 воздушных и морских летательных аппаратов, беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих. Детали развертывания Пентагон не уточнил.

На борту застрявших танкеров и грузовых судов находятся около 20 000 моряков - преимущественно граждане Индии и других стран Южной и Юго-Восточной Азии. По свидетельствам членов экипажей, суда испытывают нехватку питьевой воды, продовольствия и других припасов, а над акваторией ежедневно перехватываются дроны и ракеты.

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что операция проводится "от имени США, стран Ближнего Востока, но в особенности - Ирана". Он добавил: "Если этот гуманитарный процесс будет каким-либо образом прерван, это вмешательство, к сожалению, придется пресечь силой".

Трамп также отметил, что его представители ведут с Ираном переговоры, которые могут привести к чему-то "очень позитивному для всех", однако прямо не упомянул иранский план из 14 пунктов, направленный на завершение войны.

Государственное агентство IRNA назвало заявление Трампа проявлением "бреда". Глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Эбрагим Азизи написал в соцсети X, что любое американское вмешательство в судоходство в Ормузском проливе будет расценено как нарушение перемирия, вступившего в силу 8 апреля.

Блокада пролива Ираном, введенная после начала войны, перекрыла мировой рынок нефти, газа и удобрений. США в ответ установили контрблокаду иранских портов. Переговоры между двумя странами остаются в тупике с момента заключения перемирия.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

