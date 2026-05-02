«Оскар» Павла Таланкина потерялся в аэропорту… но потом нашёлся

Редакция PRESS 2 мая, 2026 07:25

Scanpix (AP Photo/John Locher)

Статуэтка "Оскар", врученная за фильм "Господин Никто против Путина" бесследно исчезла во время перелета одного из режиссеров фильма Павла Таланкина из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне. Об этом сообщил ранее второй режиссер ленты Дэвид Боренштейн. По его словам, сотрудники службы безопасности аэропорта имени Джона Кеннеди запретили Таланкину взять статуэтку с собой в салон самолета, заявив, что ее можно использовать как оружие. "Оскар" положили в коробку и отправили в багаж, но по прибытии выяснилось, что коробка пропала.

В своем обращении к компании Lufthansa, на рейсе которой был утерян багаж, Боренштейн написал, "тэггнув" в посте службу Администрации транспортной безопасности (TSA): "Я искал и не нашел ни одного другого случая, чтобы кого‑либо заставили сдать "Оскар" в багаж. Обошлись бы с Павлом так же, будь он известным актером? Или свободно говорил бы по‑английски?"

В Lufthansa отреагировали, пообещав разобраться и вернуть Таланкину его багаж. "Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее найти "Оскар", и уже передали дело на более высокий уровень", - приводит слова авиакомпании издание The Insider.

Позже статуэтку нашли. Награда находится в аэропорту Франкфурта-на-Майне, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Lufthansa принесла извинения хозяину статуэтки и готова передать ее режиссеру. Сейчас представители авиакомпании выясняют, остается ли сам Таланкин во Франкфурте. Lufthansa также проводит расследование, как награда могла потеряться.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

