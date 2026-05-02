«Оскар» Павла Таланкина потерялся в аэропорту… но потом нашёлся

В своем обращении к компании Lufthansa, на рейсе которой был утерян багаж, Боренштейн написал, "тэггнув" в посте службу Администрации транспортной безопасности (TSA): "Я искал и не нашел ни одного другого случая, чтобы кого‑либо заставили сдать "Оскар" в багаж. Обошлись бы с Павлом так же, будь он известным актером? Или свободно говорил бы по‑английски?"

В Lufthansa отреагировали, пообещав разобраться и вернуть Таланкину его багаж. "Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее найти "Оскар", и уже передали дело на более высокий уровень", - приводит слова авиакомпании издание The Insider.

Позже статуэтку нашли. Награда находится в аэропорту Франкфурта-на-Майне, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Lufthansa принесла извинения хозяину статуэтки и готова передать ее режиссеру. Сейчас представители авиакомпании выясняют, остается ли сам Таланкин во Франкфурте. Lufthansa также проводит расследование, как награда могла потеряться.