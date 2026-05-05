Почему рижане будут платить больше за мусор: скрытые риски нового 7-летнего тендера

"Самоуправление, составляя тендерную документацию и опасаясь возможного ограничения конкуренции, ушло в противоположную крайность и забыло о существенных защитных механизмах, которые могли бы обезопасить сам процесс закупки от рисков. В результате в тендере не включено требование о гарантии предложения, которое в закупках такого объёма и значения обычно считается остро необходимым инструментом для обеспечения серьёзности намерений участников и снижения риска необоснованной подачи или отзыва предложений.

Предоставление предыдущей услуги планировалось поручить одной компании — «Tīrīga», и это оказалось ошибкой. После вмешательства Совета по конкуренции Рижская дума разделила Ригу на зоны и открыла конкуренцию более широкому кругу участников. Это было правильным направлением, и принцип зон Рижская дума сохраняет и в этом тендере. Однако в документации не включено требование о финансовой гарантии, которую закон предусматривает как обычный инструмент в любых закупках такого масштаба, чтобы убедиться в серьёзности намерений участников.

Если после объявления результатов тендера один из победителей понимает, что не способен выполнить обязательства и выходит из процесса, он, по сути, ничем не рискует. В то же время для города это может означать очень конкретные последствия — одна из зон управления отходами в Риге может остаться без поставщика услуги. Поскольку переоценка других ранее поданных предложений уже будет невозможна, для соответствующей территории придётся организовывать новый тендер. Это, в свою очередь, означает неизбежный перерыв в предоставлении услуги — период, в течение которого отходы не будут вывозиться.

Дополнительный риск возникает также из требований к транспортным средствам. На момент подачи предложения участнику не нужно иметь в распоряжении специализированные «чистые» транспортные средства — достаточно подтверждения, что они будут обеспечены к 13-му месяцу оказания услуги. Хотя Рига должна показывать пример и выполнять требования закона о низкоэмиссионном транспорте, необходимо учитывать и реальность рынка и устанавливать одинаковые правила для всех. Требования тендера создают несправедливое искажение конкуренции: оператор, который уже вложил значительные суммы в «чистые» транспортные средства, конкурирует с участником, который эти инвестиции ещё не сделал — и, возможно, не сделает даже после победы, если выгоднее будет платить договорные штрафы. В СМИ мы уже читали, как подобные требования сорвали продуктовый тендер Национальных вооруженных сил (НВС). Если такая ситуация действительно возникнет, неясно, как Заказчик обеспечит выполнение своих требований и что будет делать, если победитель откажется приобрести необходимые транспортные средства.

Невозможно сравнивать затраты, возникающие при покупке и эксплуатации совершенно новых транспортных средств, соответствующих требованиям, с затратами, связанными с содержанием и эксплуатацией уже изношенного транспорта. Эти подходы различаются как по объёму инвестиций, так и по долгосрочному влиянию на качество услуги и экологическую устойчивость. В то же время Риге, продвигаясь к экологически ответственному и устойчивому развитию городской среды, следовало бы последовательно оценивать, насколько требования тендера соответствуют реальным возможностям исполнения и как они влияют на общую эффективность системы, а не только на формальное соответствие установленным критериям.

Плата за управление отходами в Риге складывается из двух основных составляющих. Примерно 65% от общей суммы составляют затраты SIA «Getliņi EKO» на обработку несортированных бытовых отходов, включая налог на природные ресурсы, а остальные примерно 35% — расходы самих операторов по управлению отходами.

Положительно можно оценить то, что в новом рижском тендере предусмотрено расширение возможностей выбора для жителей в отношении доступности контейнеров для отходов. Однако вызывает беспокойство то, что авторы тендерной документации в контексте управления отходами видят единственное решение в изменении объёма и цвета контейнеров, а не в более широком и разнообразном подходе к сдаче отходов. Так, например, стеклянные отходы рижанам в дальнейшем придётся выбрасывать в синие контейнеры, а для сортировки биологических отходов будет возможность использовать контейнеры объёмом 60 и 80 литров.

Учитывая, что в настоящее время у операторов по управлению отходами контейнеров такого типа нет или их недостаточно, их придётся закупать заново. Стоимость этих инвестиций будет включена в общую цену услуги, что означает, что платить за них будут все рижане — в том числе те, кто конкретными решениями пользоваться не будет. При этом следует учитывать, что новые объёмы контейнеров с точки зрения управления отходами нерациональны. Обслуживание контейнеров меньшего объёма требует больше времени, поскольку увеличивается количество выездов на опорожнение и логистическая нагрузка. Кроме того, существует риск, что часть жителей выберет более частый вывоз отходов, что ещё больше повысит общие затраты и повлияет на эффективность услуги. Такой подход также противоречит декларируемой самоуправлением цели по снижению воздействия на окружающую среду. Нерационально инвестировать в безэмиссионный транспорт, если одновременно создаётся система, в которой сбор отходов нужно будет проводить чаще — обслуживая контейнеры малого объёма. С точки зрения устойчивости было бы логичнее пересмотреть объёмы контейнеров, способствуя накоплению большего количества отходов и более редкому вывозу, тем самым снижая интенсивность движения транспорта, затраты и общее воздействие на окружающую среду.

В качестве дополнения к уже существующему требованию по мойке контейнеров для отходов в тендере включено требование, чтобы операторы обеспечивали не только мойку внутренней части контейнеров, но и внешней. В настоящее время у операторов имеются специализированные машины для мойки контейнеров, предназначенные для мойки и дезинфекции внутренней части в рамках маршрута. Они позволяют эффективно и относительно быстро обеспечивать выполнение гигиенических требований в ежедневных маршрутах — контейнер опорожняется, и в специальном отсеке производится промывка и дезинфекция внутренней части. Однако технические возможности этого оборудования не предусматривают мойку внешней стороны контейнеров.

Чтобы выполнить новое требование по мойке внешней стороны, контейнеры пришлось бы перевозить в специализированные места мойки, где возможно обеспечить полноценную обработку наружной поверхности. Но это непростой процесс. Контейнеры для отходов оснащены специализированными RFID-чипами и маркировкой, которые привязывают их к конкретному адресу. Это означает, что контейнер нельзя просто заменить другим — каждый контейнер имеет индивидуальную идентификацию. Таким образом, отправив контейнер на мойку, конкретный клиент на определённое время остаётся без него.

Дополнительно следует учитывать, что мойка контейнеров на месте у объекта невозможна, поскольку технические решения не предусматривают сбор грязной воды на улице — таких технологий на практике в настоящее время не существует. Это означает дополнительную логистику, более длительное время обслуживания и большее потребление ресурсов. Кроме того, для обеспечения непрерывности услуги потребовались бы дополнительные контейнеры для замены, что снова увеличивает общие затраты. Понятно желание самоуправления поддерживать чистоту контейнеров также снаружи, однако запланированный эффект, скорее всего, будет краткосрочным. Даже обеспечивая мойку внешней стороны, например, два раза в год, поставщик услуги не может гарантировать долговременный результат, поскольку контейнеры ежедневно подвергаются воздействию погодных условий — дождь, грязь и пыль быстро их снова загрязняют. Кроме того, регулярная мойка может повредить наклейки, маркировку и чипы, размещённые на контейнерах, что означает дополнительные расходы на обслуживание, которые в конечном итоге снова лягут на жителей.

В тендере положительно можно оценить требование по продвижению цифровизации услуг, предусматривающее возможность использования жителями портала самообслуживания. В то же время в тендере предусмотрена также возможность для жителей оплачивать услуги по управлению отходами наличными в центрах обслуживания клиентов, что в сегодняшнем контексте выглядит довольно странным требованием. Учитывая общие тенденции в экономике, расчёты наличными всё больше ограничиваются и заменяются цифровыми решениями. Положительным примером в этом отношении является опыт «Lautus Vide» — в начале этого года расчёты наличными были полностью отключены также в Алуксненском крае, который находится далеко от Риги и где у жителей традиционно более ограниченные возможности доступа к различным услугам. При поддержке Алуксненской краевой думы переход на безналичные расчёты прошёл успешно и без существенных осложнений. Даже те клиенты, которые ранее использовали наличные, постепенно адаптировались к цифровым решениям, совершая платежи через портал самообслуживания, банковские, торговые сети и почтовые каналы.

Приём наличных средств означает необходимость поддерживать системы кассовых аппаратов, обеспечивать инкассацию, требования безопасности и административный учёт. Всё это повышает затраты на предоставление услуги, которые в конечном итоге включаются в тариф и ложатся на плечи жителей.

Рига обязалась стать климатически нейтральной столицей к 2030 году, и развитие инфраструктуры сортировки отходов является важной составляющей этой цели. Чётко видно, что у создателей тендера было искреннее желание увеличить сортировку отходов, однако требования, включённые в документацию, вступают в прямое противоречие с обязательством города по климатической нейтральности. Кроме того, хотя требования тендера, казалось бы, направлены на упорядочение и улучшение системы, они одновременно создадут дополнительную финансовую нагрузку как для поставщиков услуги, так и для жителей.

Особенно важно, что эта нагрузка непропорционально сильно затронет многодетные семьи или семьи с детьми, у которых объём отходов объективно больше и, соответственно, влияние роста расходов ощутимее.

Если сейчас расходы на управление отходами в счетах жителей растут из-за повышения налога на природные ресурсы и стоимости захоронения отходов, то в следующем периоде на них ещё сильнее повлияют и новые требования тендера!".