Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Если пенсионер работает: как правильно использовать необлагаемый минимум?

«Вести» 5 мая, 2026 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

Не облагаемый налогом минимум для пенсионеров составляет 12 000 евро в год, или 1 000 евро в месяц. Это означает, что с прошлого, 2025 года часть пенсии в размере до 1 000 евро не облагается подоходным налогом по ставке 25,5%.

Как правильно использовать не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро, если пенсионер работает? На вопрос отвечает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

* Необлагаемый минимум в полном размере 1 000 евро в месяц применяется к пенсиям жителей, которые:

- не работают;

- работают, но не предоставили своему работодателю налоговую книжку заработной платы.

Если же получатель пенсии предоставил своему работодателю налоговую книжку - в системе EDS Госслужбы доходов (VID), тогда не облагаемый налогом минимум для пенсионеров делится пополам.

Половина (500 евро или 1/24 от годового не облагаемого налогом минимума для пенсионеров) направляется на пенсию, выплачиваемую VSAA, а другая половина — на заработную плату. Значит, к пенсии по выбору получателя уже применяется не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро, а не 1 000.

Часто задают вопрос: можно ли делить 1 000 евро в другой пропорции - например, 400 и 600 евро и так далее? Например, пенсионер получает пенсию 700 евро, ему удобнее разделить минимум так: 400 евро на пенсию и 300 евро на зарплату. Нет, разрешено только 500 + 500!

V Если пенсионер не работает

При расчете подоходного налога с пенсии VSAA учитывает не облагаемый налогом минимальный размер пенсии. 25,5% в виде подоходного налога удерживается с той части пенсии, которая превышает не облагаемый налогом минимальный размер пенсии и дополнительные налоговые льготы.

Если пенсия человека в течение года не достигает 12 000 евро, подоходный налог с пенсии не удерживается.
Это означает, что если, например, до индексации пенсия составляла менее 1 000 евро в месяц, а с октября после индексации она превысила 1 000 евро, но за год общая сумма годовой пенсии не превысила 12 000 евро, подоходный налог с пенсии не будет удерживаться...

V ВНИМАНИЕ!

У неработающего пенсионера, если размер пенсии превышает 1 000 евро в месяц, с превышающей 1 000 евро части удерживается подоходный налог 25,5%;

- у работающего пенсионера, который предоставил налоговую книжку работодателю, удерживается подоходный налог 25,5% уже с суммы свыше 500 евро в месяц.

V Дополнительные льготы

Если житель имеет право на получение и других льгот по подоходному налогу, они начисляются по месту получения дохода – куда подана налоговая ведомость. В дополнение жители могут иметь льготный, необлагаемый минимум в следующих размерах:

1) для лиц с инвалидностью:

- 1-я и 2-я группы инвалидности – 154 евро в месяц (1 848 евро в год);

- 3-я группа инвалидности – 120 евро в месяц (1 440 евро в год);

2) для политрепрессированных лиц и членов национального сопротивления – 154 евро в месяц (1 848 евро в год);

3) льготы на иждивенца – 250 евро в месяц...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Важно 23:10

Важно 0 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

Мир 19:18

Мир 0 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Важно 19:17

Важно 0 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать