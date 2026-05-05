Если пенсионер работает: как правильно использовать необлагаемый минимум?

Как правильно использовать не облагаемый налогом минимум в размере 1 000 евро, если пенсионер работает? На вопрос отвечает Государственное агентство социального страхования (VSAA).

* Необлагаемый минимум в полном размере 1 000 евро в месяц применяется к пенсиям жителей, которые:

- не работают;

- работают, но не предоставили своему работодателю налоговую книжку заработной платы.

Если же получатель пенсии предоставил своему работодателю налоговую книжку - в системе EDS Госслужбы доходов (VID), тогда не облагаемый налогом минимум для пенсионеров делится пополам.

Половина (500 евро или 1/24 от годового не облагаемого налогом минимума для пенсионеров) направляется на пенсию, выплачиваемую VSAA, а другая половина — на заработную плату. Значит, к пенсии по выбору получателя уже применяется не облагаемый налогом минимум в размере 500 евро, а не 1 000.

Часто задают вопрос: можно ли делить 1 000 евро в другой пропорции - например, 400 и 600 евро и так далее? Например, пенсионер получает пенсию 700 евро, ему удобнее разделить минимум так: 400 евро на пенсию и 300 евро на зарплату. Нет, разрешено только 500 + 500!

V Если пенсионер не работает

При расчете подоходного налога с пенсии VSAA учитывает не облагаемый налогом минимальный размер пенсии. 25,5% в виде подоходного налога удерживается с той части пенсии, которая превышает не облагаемый налогом минимальный размер пенсии и дополнительные налоговые льготы.

Если пенсия человека в течение года не достигает 12 000 евро, подоходный налог с пенсии не удерживается.

Это означает, что если, например, до индексации пенсия составляла менее 1 000 евро в месяц, а с октября после индексации она превысила 1 000 евро, но за год общая сумма годовой пенсии не превысила 12 000 евро, подоходный налог с пенсии не будет удерживаться...

V ВНИМАНИЕ!

У неработающего пенсионера, если размер пенсии превышает 1 000 евро в месяц, с превышающей 1 000 евро части удерживается подоходный налог 25,5%;

- у работающего пенсионера, который предоставил налоговую книжку работодателю, удерживается подоходный налог 25,5% уже с суммы свыше 500 евро в месяц.

V Дополнительные льготы

Если житель имеет право на получение и других льгот по подоходному налогу, они начисляются по месту получения дохода – куда подана налоговая ведомость. В дополнение жители могут иметь льготный, необлагаемый минимум в следующих размерах:

1) для лиц с инвалидностью:

- 1-я и 2-я группы инвалидности – 154 евро в месяц (1 848 евро в год);

- 3-я группа инвалидности – 120 евро в месяц (1 440 евро в год);

2) для политрепрессированных лиц и членов национального сопротивления – 154 евро в месяц (1 848 евро в год);

3) льготы на иждивенца – 250 евро в месяц...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА