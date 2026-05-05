Миллионы евро отдали мошенникам клиенты латвийских банков уже в этом году: сколько?

В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества.

В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро.

В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества на общую сумму 5174 млн евро.

В их числе были 1382 попытки телефонного мошенничества на сумму 2 187 663 евро, 2929 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 2 124 388 евро и 1302 другие попытки мошенничества на сумму 861 787 евро.

В марте этого года в результате 480 мошеннических инцидентов преступники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений в общей сложности 1,556 млн евро.

Членами АФО являются "Swedbank", "SEB banka", "Citadele", "Luminor Bank Latvia", "BluOr Bank", "OP Corporate Bank Latvia", "Signet Bank", "Regional Investment Bank", "Industra Bank" и "Magnetiq Bank". Финансовое учреждение развития "Altum" также является членом ассоциации, а также в ассоциации состоят 23 ассоциированных члена.

Уже сообщалось, что в 2025 году у клиентов четырех крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12,22 млн евро, а предотвращено 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14,031 млн евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3 %.