Миллионы евро отдали мошенникам клиенты латвийских банков уже в этом году: сколько?

© LETA 5 мая, 2026 08:23

ЧП и криминал 0 комментариев

За первые три месяца этого года мошенникам удалось выманить у клиентов латвийских финансовых учреждений, входящих в Ассоциацию финансовой отрасли (АФО), которые сами подтвердили платежи, в общей сложности 4,156 млн евро, свидетельствует опубликованная ассоциацией информация.

В первом квартале 2026 года было зафиксировано в общей сложности 1415 случаев мошенничества.

В том числе за первые три месяца этого года зарегистрировано 637 случаев телефонного мошенничества на общую сумму 1 783 520 евро, 616 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 1 155 884 евро и 162 случая мошенничества другого рода на сумму 1 216 611 евро.

В то же время за первые три месяца этого года было предотвращено 5613 случаев мошенничества на общую сумму 5174 млн евро.

В их числе были 1382 попытки телефонного мошенничества на сумму 2 187 663 евро, 2929 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 2 124 388 евро и 1302 другие попытки мошенничества на сумму 861 787 евро.

В марте этого года в результате 480 мошеннических инцидентов преступники выманили у клиентов латвийских финансовых учреждений в общей сложности 1,556 млн евро.

Членами АФО являются "Swedbank", "SEB banka", "Citadele", "Luminor Bank Latvia", "BluOr Bank", "OP Corporate Bank Latvia", "Signet Bank", "Regional Investment Bank", "Industra Bank" и "Magnetiq Bank". Финансовое учреждение развития "Altum" также является членом ассоциации, а также в ассоциации состоят 23 ассоциированных члена.

Уже сообщалось, что в 2025 году у клиентов четырех крупнейших банков Латвии в результате 6667 случаев мошенничества было похищено в общей сложности 12,22 млн евро, а предотвращено 18 464 случая мошенничества на общую сумму 14,031 млн евро. По сравнению с 2024 годом объем мошенничества сократился на 21,3 %.

Комментарии (0)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

