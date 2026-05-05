Трамп грозит «стереть Иран с лица земли», если тот атакует американские конвои в Ормузском проливе

«Я 20 минут разговаривал с президентом Трампом о ситуации с Ираном. Он говорил о „Проекте Свобода“ и усилиях США по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе. Он сделал новое предупреждение Ирану, заявив, что если иранцы попытаются атаковать американские корабли в этом районе, они будут, цитата, „стерты с лица земли“», — передал Ингст в эфире Fox News.

На вопрос о том, как продвигаются переговоры об окончании войны, Трамп ответил, что иранцы якобы стали «гораздо более сговорчивыми».

Трамп объявил о запуске «Проекта Свобода» вечером 3 мая. 4 мая адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования Вооруженных сил США, заявил, что американские военные сбили ракеты и беспилотники, которые Иран выпустил по военным кораблям США и торговым судам, которые они проводили через Ормузский пролив. Трамп добавил, что американцы также потопили несколько иранских катеров.