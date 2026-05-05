В Латвии начинаются военные учения с участием тысяч солдат

© LETA 5 мая, 2026 10:55

Сегодня в Латвии начинаются военные учения механизированной пехотной бригады сухопутных войск "Хрустальная стрела 2026" и учения многонациональной бригады НАТО в Латвии "Spring Warrior", в которых примут участие 4700 военнослужащих, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооруженных силах (НВС).

Во время учений "Хрустальная стрела 2026" военнослужащие будут совершенствовать планирование и выполнение операций на уровне бригады, отрабатывая полномасштабные оборонительные операции в условиях конвенциональной войны на реальной местности.

Учебные задачи будут выполняться в условиях, максимально приближенных к реальной ситуации. Особое внимание будет уделено совершенствованию боевых возможностей, синхронизации действий подразделений и интеграции систем беспилотных летательных аппаратов.

Также подразделения будут тренировать навыки наблюдения, взаимную интеграцию кинетических возможностей и операции по эвакуации пострадавших в сотрудничестве со Службой неотложной медицинской помощи.

Учения "Spring Warrior" многонациональная бригада НАТО в Латвии проводит для отработки слаженности подразделений в ходе оборонительных операций. В рамках учений будут совершенствоваться развертывание сил, снабжение, командование и управление на различных территориях по всей Латвии.

Как подчеркнули в НВС, эти учения позволят еще больше усовершенствовать сотрудничество между подразделениями вооруженных сил союзников по НАТО, НВС, Земессардзе и местными самоуправлениями, укрепляя безопасность и оборону Латвии.

В учениях "Хрустальная стрела 2026" примут участие около 2500 военнослужащих и 500 единиц техники из механизированной пехотной бригады сухопутных войск, многонациональной бригады НАТО в Латвии, 1-й Рижской, 2-й Видземской и 3-й Латгальской бригад Земессардзе, а также из военно-воздушных сил, военной полиции и командования обеспечения. В учениях "Spring Warrior" примут участие более 2200 военнослужащих и около 300 единиц техники различного типа.

Учения будут проходить на военных полигонах в Адажи и Селии, а также на территориях АО "Latvijas valsts meži" и на отдельных гражданских территориях по всей Латвии, в том числе в Айзкраукльском, Екабпилсском и Сигулдском краях, возле Гулбене, Резекне, Лузнавы, Яунпиебалги, Алуксне, Мадоны, Прейли, Варакляны, Ливаны и Даугавпилса. Проведение учений также запланировано в окрестностях Скривери, Залве, Стабурагса, Одзиены, Селпилса, Сеце, Сунаксте, Даудзевы, Яунелгавы, Виесите и Нереты.

Во время учений по всей Латвии будет наблюдаться передвижение военной техники и военнослужащих, а также будут использоваться беспилотные летательные аппараты.

Учения продлятся до 15 мая. 

