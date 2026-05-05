Объем иностранных инвестиций в Латвии — наименьший среди стран Балтии: цифры

В Литве в конце прошлого года иностранные инвестиции достигли 44 млрд евро, в Эстонии - 37 млрд евро, а в Латвии - 27 млрд евро, свидетельствуют данные центральных банков стран Балтии.

Литва за последний год привлекла больше всего иностранных инвестиций - на 10% (или на 4 млрд евро) больше, чем годом ранее. У двух других стран Балтии результаты были более скромными: в Латвии рост составил 4% (0,9 млрд евро), в Эстонии - 2% (0,8 млрд евро).

Инвестиции могут не только расти, но и сокращаться. Это особенно заметно на примере Эстонии, которая в 2024 году пережила спад инвестиций. Похожие колебания происходили в Эстонии и Латвии и в прошлом году.

Например, в Латвии за первые два квартала прошлого года объем накопленных инвестиций был меньше, чем в конце 2024 года.

Как пояснил экономист Банка Латвии Карлис Лиеде, в первом квартале 2025 года наблюдался отток прямых иностранных инвестиций в размере 833 млн евро. Это было связано с выплатой дивидендов из долгое время накапливавшейся нераспределенной прибыли в секторах профессиональных услуг и финансов. Без учета оттока в этих отраслях наблюдался значительный приток инвестиций в экономику Латвии, который в первом квартале 2025 года составил 302 млн евро или 3,3% от внутреннего валового продукта.

Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР) сообщило, что при его участии в прошлом году был начат 31 инвестиционный проект, и их общий объем достиг 1,01 млрд евро. Так, украинское предприятие "Pars Terminal" планирует вложить в Латвии 120 млн евро, канадское предприятие цифровых технологий "NtangledState" - 25 млн евро, эстонское предприятие "Frankenburg Technologies" - 10 млн евро, японское технологическое предприятие "Epson" - 6 млн евро.

Однако не все инвестиционные проекты удается реализовать, и только часть из них оказывается успешной.

Например, предприятие "Fokker Next Gen" планировало разрабатывать в Латвии пассажирские самолеты с водородным двигателем, но уже через недолгое время ООО "Fokker Next Gen Latvia" было ликвидировано.

